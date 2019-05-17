Anne ve babasını siyanürle öldüren gencin ifadesinin her satırı dehşet dolu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, şerbet diye içirdiği siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan ile karışımı zorla içermeye çalıştığı Emir Can Kalkan’ın ifadeleri ortaya çıktı. Mahmut Can Kalkan, "Siyanürü 3 ayrı bardağa ikişer çay kaşığı koyarak karıştırdım. Yapmış olduğum karışımı babamların olduğu odaya götürdüm. Burada masaya bıraktım. Karışımı önce annem ve kardeşim Emir Can içti" diyerek dehşet dolu anları anlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mahmut Can Kalkan, şerbet diye içirdiği siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldürmüş, aynı sıvıyı kardeşlerine de zorla içermeye çalışmıştı.

Tüm Türkiye’de şok etkisi oluşturan olayla ilgili Mahmut Can Kalkan ile karışımı zorla içermeye çalıştığı Emir Can Kalkan’ın ifadeleri ortaya çıktı. Şizofreni teşhisi konulan zanlının ifadesinin her satırı kan dondurdu.

"Bu şahıs sanki beynimin içine girdi"

Zanlı ifadesinde, anne ve babasını nasıl öldürdüğü ve siyanürü nasıl temin ettiğini tek tek anlattı. Yaklaşık 2 yıl önce bir kızla duygusal birliktelik yaşadığı anlatan Mahmut Can Kalkan, "Bir süre internet üzerinden ticaret yaptım. Kız arkadaşımdan ayrıldıktan bir hafta sonra üniversitenin laboratuvarında sadece benim görebildiğim bir şahısla tanıştım. Bu şahıs sanki beynimin içine girdi. Kırmızı gözlü, siyah pelerinli ve mekanik sesli bir şahıstı. İsmini sorduğumda bana ’isim yok’ diyordu. Bu şahıs sadece laboratuvarda ve uyuduğumda geliyordu. Bana sürekli ’gel beraber deney yapalım, beni baban gönderdi’ diyordu. ’Seninle uyku deneyi yapacağız’ diyordu. Daha sonraki süreçte bu gizemli kişi benden siyanür bulmamı istedi. Siyanür bulmak için sıkça uğradığım Karşıyaka’daki bir kahvehanede daha önce uyuşturucu temin ettiğim kişiden 1 kilogram siyanürü 220 lira karşılığında satın aldım" diye anlattı.