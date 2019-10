Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü, dehşeti soğukkanlılıkla anlattı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, şerbet diye içirdiği siyanürlü sıvıyla anne ve babasını öldüren üniversite öğrencisi Mahmut Can Kalkan, hakim karşısına çıktı.

Geçtiğimiz mayıs ayında Bayraklı ilçesinde annesi Fatma Kalkan (39) ve babası Mehmet Kalkan’ı (39) içinde siyanür olan içeceği içirerek öldüren Mahmut Can Kalkan (21), 11. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan, kardeşi Emir Can Kalkan, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan ve tarafların avukatları katıldı.

Olayı üç ay öncesinden planladığını söyleyen Kalkan, "Siyanürü deney yapmak için internetten 220 liraya satın aldım. Eski sevgilim Rumeysa’dan ayrıldıktan sonra kırmızı gözlü biriyle tanıştım. Olayı üç ay önce planladım. Beni bunu yapmaya o zorladı. ‘Aileni ortadan kaldır kaçalım’ dedi. Babama psikolojik sorunlarım olduğunu söyledim; ancak bana ‘Turp gibisin, evlensen çocuğun olur’ dedi. Keşke yapmasaydım” dedi.

Mahkeme başkanının ‘O kırmızı gözlü şahıs burada mı’ sorusuna Kalkan, “Cezaevinde beni bekliyor” cevabını verdi.