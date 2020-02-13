Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! İfadeleri 'pes' dedirtti

İzmir’in Bayraklı ilçesinde siyanürlü suyu içirdiği anne ve babasını öldüren, karışımı zorla içirmeye çalıştığı kardeşinin de yaralanmasına neden olan tutuklu sanık Mahmut Can Kalkan’ın (21) yargılanmasına devam edildi. İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu ve davanın müştekisi durumunda bulunan kardeşi Emir Can Kalkan ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi tarafından hazırlanan raporda, “Üst soydan akrabayı tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürme’ ve ‘kardeşi tasarlayarak kimyasal silah ile kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarına karşı akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını tam olarak algılayamaz” ifadelerinin yer aldığını söyledi.

Mahmut Can Kalkan’ın kardeşi Emir Can Kalkan ise raporu kabul etmediğini ifade ederek daha detaylı bir rapor hazırlanmasını istedi.

'SİYANÜRÜN TADINA BAKMAK İSTİYORDUM'

Tanık M.E.’nin polise verdiği ifadede, Mahmut Can’ın kendisinden birkaç ay arayla siyanür ve reçete ile satılan bir takım ilaçları temin etmesini istediğini ancak bunları temin etmediğini söyleyen mahkeme başkanı, Mahmut Can Kalkan’a ifadeyle ilgili diyeceklerini sordu. Arkadaşı M.E.’den siyanür istediğini doğrulayan Mahmut Can Kalkan, “Siyanürü anne ve babamı öldürmek için değil denemek için istemiştim. Siyanürün tadına bakmak istiyordum” diye yanıtladı.