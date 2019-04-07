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Anne ve babasını yaraladı kız kardeşini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 00:57 | Son Güncelleme

Niğde'de Iraklı aile içinde çıkan kavgada, bir kişi anne ve babasını yaraladı, kız kardeşini öldürdü

NİĞDE (AA) - Niğde'de Iraklı bir aile içinde başlayan kavgada bir kişi kız kardeşini öldürdü, anne ve babasını yaraladı.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı bir aile arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Yahya Muhammet Berzo (29), anlaşmazlığın kavgaya dönüşmesiyle, babası Muhammet Berzo (60), annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçakladı. Kendisi de çıkan arbedede yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede Nur Muhammet Berzo'nun aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Yaralanan anne ve baba ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Anne Fahriye Gamber'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen Yahya Muhammet Berzo'nun tedavisinin ardından gözaltına alınacağı bildirildi.

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