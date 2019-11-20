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Anne ve babasını yaralamaktan 25 yıl hapse mahkum edilen genç yeniden yargılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 16:22 | Son Güncelleme

Mahkemede ağlayarak ifade veren sanığın babası Hüseyin Bilgit, oğlunun, tedavisinin yapılamadığı gerekçesiyle tahliye edilmesini istedi

Bursa'da 2013 yılında anne ve babasını murçla yaraladığı gerekçesiyle hapis cezası verilen sanığın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Önder Bilgit'in (28) babası Hüseyin Bilgit (58) ile avukatı hazır bulundu.

Aynı mahkemece hakkında verilen 25 yıl hapis cezasına ilişkin karar Yargıtay tarafından bozulan Önder Bilgit ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla celseye katıldı.

Ağlayarak ifade veren baba Hüseyin Bilgit, oğlundan şikayetçi olmadığını, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde olduğu için tedavisini de yaptıramadıklarını söyledi.

Adli Tıp Kurumundan gönderilen "Akli dengesi yerindedir." raporunu kabul etmeyen Bilgit, rahatsızlığı nedeniyle oğlunun tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hüseyin Bilgit, oğlunun 2013'te İzmir'in Menemen ilçesinde askerlik görevini yaptığı sırada rahatsızlandığını ve terlikleriyle birliğinden firar ettiğini anlattı.

Vatandaşların yardımıyla Bursa'ya gelen oğlunu götürdüğü askeri hastaneden, askerliğe elverişli olmadığına dair belge verildiğini dile getiren Bilgit, tahliye edilip tedavisinin yaptırılması talebinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

- Olay

Önder Bilgit, Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı kırsal Yalıçiftlik Mahallesi yolunda, 9 Temmuz 2013'te aileye ait zeytinyağı fabrikasında babası Hüseyin ve annesi Emine Bilgit'i (60) tartışma sırasında murçla yaralamıştı. Yaralı çift, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, olay yerinden kaçan Önder Bilgit ise jandarma tarafından Küçükbalıklı Mahallesi'nde yakalandıktan sonra tutuklanmıştı.

"Kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl hapse mahkum edilen genç hakkında verilen karar, akli dengesinin yerinde olup olmadığı yönünde alınan raporların çelişkili olduğu, ayrıca davada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuştu.

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