Anne ve babasını yaralamaktan 25 yıl hapse mahkum edilen genç yeniden yargılanıyor

Bursa'da 2013 yılında anne ve babasını murçla yaraladığı gerekçesiyle hapis cezası verilen sanığın yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Önder Bilgit'in (28) babası Hüseyin Bilgit (58) ile avukatı hazır bulundu.

Aynı mahkemece hakkında verilen 25 yıl hapis cezasına ilişkin karar Yargıtay tarafından bozulan Önder Bilgit ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla celseye katıldı.

Ağlayarak ifade veren baba Hüseyin Bilgit, oğlundan şikayetçi olmadığını, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde olduğu için tedavisini de yaptıramadıklarını söyledi.

Adli Tıp Kurumundan gönderilen "Akli dengesi yerindedir." raporunu kabul etmeyen Bilgit, rahatsızlığı nedeniyle oğlunun tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Hüseyin Bilgit, oğlunun 2013'te İzmir'in Menemen ilçesinde askerlik görevini yaptığı sırada rahatsızlandığını ve terlikleriyle birliğinden firar ettiğini anlattı.