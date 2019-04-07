Anne ve babasını yaralayıp kız kardeşini öldüren kişi tutuklandı

NİĞDE (AA) - Niğde'de, Iraklı bir aile içinde çıkan kavgada kız kardeşini öldürüp anne ve babasını yaralayan şüpheli tutuklandı.

Aşağıkayabaşı Mahallesi'nde Iraklı bir aile üyeleri arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan tartışmada, babası ve annesini yaralayıp kız kardeşini öldüren Yahya Muhammet Berzo (29), hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Sulh Ceza Hakimliğince "kasten öldürme ve yaralama" suçlarından tutuklandı.

- Olay

Yahya Muhammet Berzo, dün akşam, aile arasında çıkan kavgada, babası Muhammet Berzo (60), annesi Fahriye Gamber ve kız kardeşi Nur Muhammet Berzo'yu bıçaklamış, kendisi de çıkan arbedede yaralanmıştı.

Nur Muhammet Berzo, olay yerinde hayatını kaybetmiş, baba Muhammet Berzo ve anne Fahriye Gamber Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

