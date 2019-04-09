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Anne ve babasının terk ettiği Belinay'a, doğum günü sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 12:30 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de önce babasının, ardından da hastalığı nedeniyle annesinin terk ettiği 10 yaşındaki Belinay Karakoç'a üniversite öğrencileri doğum günü sürprizi yaptı.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de önce babasının, ardından da hastalığı nedeniyle annesinin terk ettiği 10 yaşındaki Belinay Karakoç'a üniversite öğrencileri doğum günü sürprizi yaptı. Üniversite öğrencileri Belinay ile oyunlar oynayıp doğum gününü kutladı. 2009 yılında Celal K. ile evlenen Mürvet T.'nin doğacak bebeğine, meningosel teşhisi konuldu. Mürvet T., Belinay adını verdikleri bebeğini dünyaya getirmesinin ardından eşiyle sorunlar yaşamaya başladı ve doğumdan 6 ay sonra boşandılar. Mürvet T. de iddiaya göre boşanmaya bebeğini gerekçe göstererek, onu terk etti ve başka biriyle evlendi. ANNEANNESİ BAKIMINI ÜSTLENDİ Anne ve babası tarafından terk edilen Belinay'ın bakımını, anneannesi Hatice Günek, üstlendi. Hatice Günek, hastalığı nedeniyle güçlükle yürüyebilen ve çeşitli sağlık sorunları yaşayan torununu büyüttü ve zorluklara rağmen eğitim almasını sağladı. 3'üncü sınıf öğrencisi olan Belinay, 'anne' dediği anneannesinin desteğiyle hayata tutundu. ÖĞRENCİLERDEN DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ Belinay'ın zorlu yaşamını basında gören üniversite öğrencileri, onu evinde ziyaret etti. Erciyes Üniversitesi'nde etim gören öğrenciler, doğum gününde Belinay'ı evinde ikinci kez ziyaret ederek sürpriz kutlama partisi düzenledi. Üniversiteliler, Belinay ile oyunlar oynayıp, pasta keserek yaş gününü kutladı. Kayseri Genç Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Gülay Bölükbaşı, "Bugün Belinay'ın doğum günü. Onun yanında olup güzel bir gün geçirmesini istedik. Topluluğumuzun amacı da ihtiyaç sahibi insanlara ulaşıp, onlara hediyeler vermek. Belinay'ın yanında olduğumuz için çok mutlu olduk. İnşallah kendisi de mutlu olmuştur" diye konuştu. 'BENİM BÖYLE BİR SÜRPRİZ YAPACAK GÜCÜM YOK' Hatice Günek ise torununun sağlık giderlerini karşılayabilmek için evdeki eşyalarından bazılarını satmak zorunda kaldığını hatırlatarak, "Bu durumun basında yer alması ardından hayırseverler az da olsa eşya yardımı ve para yardımında bulundu. Ancak bizim için en önemli destek üniversite öğrencilerinin yaptığı sürpriz doğum günü partisiydi. Hepsinden Allah razı olsun. Ağabey ve ablaları, Belinay'ın doğum gününü kutlamaya geldi. Benim böyle bir sürpriz yapma gücüm olmadığı için gençlerimiz sağ olsun yaptılar. Belinay çok mutlu oldu. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

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