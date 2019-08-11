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Anne ve bebeği trafik kazasında yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu anne ve 4 aylık bebeği hayatını kaybetti, kadının kocası ile 2 çocuğu yaralandı

Aksaray'da hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Mehmet Ali Bostan (35) yönetimindeki 16 DR 967 plakalı hafif ticari araç, Doğantarla köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada sürücü Bostan, eşi Selma Bostan (32), çocukları Elvaniye (15), Kerim Asaf (9) ile 4 aylık Ebubekir Arif Bostan yaralandı.

Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Selma ve 4 aylık Ebubekir Arif Bostan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Mehmet Ali ile çocukları Kerim Asaf ile Elvaniye Bostan'ın tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

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Aksaray trafik kazası

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