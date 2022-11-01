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Anne ve çocuğu maganda kurşununun hedefi oldu!

01.11.2022 16:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, evden gelin alma sırasında M.K.'nin tabanca ile rastgele açtığı ateşte, balkondaki Afganistan uyruklu S.S.A. ile kucağındaki 1 yaşındaki oğlu yaralandı.

Anne ve çocuğu maganda kurşununun hedefi oldu!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde balkondan düğünü izleyen anne ve oğlu maganda kurşunu kurbanı oldu. Olaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

Bağlık Mahallesi Başar Sokak ikamet eden S.S.A. (31), kucağında bir yaşındaki oğlu ile birlikte balkondan binanın az ilerisinde yapılan gelin alma törenini izlerken, iddiaya göre bir magandanın silahından çıkan kurşunlarla yaralandı.

Çenesinden yaralanan anne S.S.A. ile kolundan yaralanan 1 yaşındaki oğlu A.V.M hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çerkezköy polisi tarafından yapılan çalışmalarda düğünü olan vatandaşların akrabası olduğu belirlenen M.K. isimli şahsın düğün töreninin olduğu bölgede silahla ateş ettiği tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.K.'nın silahına da el konuldu. (İHA)

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Tekirdağ maganda

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