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  4. Anne ve çocuğunun feci sonu! Elektrikli bisiklet ile giderken otomobil çarptı

Anne ve çocuğunun feci sonu! Elektrikli bisiklet ile giderken otomobil çarptı

21.08.2022 02:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç kaza Manisa'nın Kula ilçesinde meydana geldi. Elektrikli bisiklet ile giderken otomobilin çarpması sonucu savrulan anne ve oğlu hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren kadının eşi de 10 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybetmişti.

Anne ve çocuğunun feci sonu! Elektrikli bisiklet ile giderken otomobil çarptı

Kaza, saat 22.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Körez mahalle kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak yönüne doğru seyir halinde olan Muhammet Ali T. (22) idaresindeki otomobil ile kavşaktan Körez Mahallesi'ne girmek isteyen Fikriye Özkara (36) idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Fikriye Özkara (36) ve oğlu Halil Can Özkara (14) çarpışma noktasından yaklaşık 20 metre ileriye savruldu.

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OLAY YERİNDE YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

İhbar üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fikriye Özkara ve oğlu Halil Can Özkara'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Anne oğlun cansız bedenleri, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ön otopsi yapılmak üzere Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Öte yandan kazaya karışan otomobil sürücüsü Muhammet Ali T.(22) ise, ifadesi alınmak üzere Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

EŞİYLE AYNI KADERİ YAŞADI

Öte yandan elim kazada yaşamını yitiren anne Fikriye Özkara'nın eşi Özcan Özkara'nın da Kula ilçesi Sandal Mahallesi'nde 2012 yılında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi. Acı haberi alarak olay yerine gelen anne oğlun yakınları da sinir krizleri geçirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
çocuk elektrikli bisiklet anne
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