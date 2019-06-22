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Anne ve çocuklar için birlikte etkinliklere katılma zamanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yaz tatiline giren öğrenciler için aileleriyle yapabilecekleri önerilen 73 farklı etkinlikten bir bölümü Avcılar’daki bir okulda gerçekleştirildi.

Anne ve çocuklar için birlikte etkinliklere katılma zamanı

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nın yaz tatiline giren öğrenciler için aileleriyle yapabilecekleri önerilen 73 farklı etkinlikten bir bölümü Avcılar’daki bir okulda gerçekleştirildi. Çocuklar, anne veya babaları ile birlikte birbirinden farklı etkinliklere birlikte katıldı.
Okul öncesi, ilkokul ile ortaokul öğrencilerine karneyle dağıtılan ‘Çocuklarınızla yapabileceğiniz yaz etkinlikleri’ başlıklı tavsiye listesinde, "Güzel bir yaz tatili çocuklarımızı bekliyor, sizin tatil planlarınıza ek olarak bizim de bazı önerilerimiz var. İşaretlediğiniz her etkinliğin, yavrularımızın çocukluk anılarına unutulmaz güzellikler katması dileğiyle... İyi tatiller." notuna yer verildi.
Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, bakanlığın hazırladığı listedeki etkinliklerin bir bölümünün öğrenci ve veliler tarafından yapılması için hazırlık yapılmasını istedi. Ambarlı Mahallesi’ndeki Selahaddin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu’nun bahçesinde oluşturulan etkinlik alanı, adeta şenlik alanına dönüştü. Birbirinden farklı etkinliklere 100 öğrenci ve 100 velisi katıldı. Okul bahçesinde yaprak, ip boyamadan, limonata yapımına, çiçek ekmekten, kuş yemi hazırlamaya, resim yapmaya, birlikte ip atlamaya, toprağı birlikte kazmaya kadar değişik çok sayıda etkinlik için bölümler oluşturuldu. Anneleri ile okula gelen minikler bu etkinliklere katıldı. Öğrencilerle birlikte taş boyayan, limonata yapımına katılan Avcılar Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, günümüzde aile fertlerinin birbirleri ile görüşmeleri bile azaldığını, sofraya bile oturamaz, iki kelime konuşamaz hale geldiğini söyledi. Engin, şöyle konuştu:
“Herkes evde ayrı televizyon, bilgisayar, veya cep telefonu ile uğraşıyor. Maalesef, sofraya bile oturamaz olduk. Bakanlığımızın önerdiği etkinliklerden pek çoğunu uygulamaya başladık. Anneler limon kesiyor çocuklar limonata yapıyor. Anne, çocuk, baba aile olmanın hazzını yaşıyor. Beraber olmanın mutluluğunu çocukların yüzünden okuyabilirsiniz.”
Öğrenciler ip boyayarak yaptıkları resimleri bahçeye asarken, kuşlar için rulo şeklinde hazırlanan kuş yemlerini ağaca bağladı. Anneleri ile hazırladıkları limonatayı içen minik öğrenciler, saksı içerisine diktikleri çiçekleri özenle büyüteceklerini söyledi.
Selahaddin Müzeyyen Kaçaker Anaokulu Müdürü Sidar Mengeş, “Bakanlığın önerdiği etkinliklere ilk ev sahibi olmaktan çok mutluyuz. Taş boyayan, limonata yapan, ip baskısı ve resim yapan, top oyunları oynayan, hikayeler okuyan ve dinleyen ve farklı etkinlikleri yapan öğrenci ve velilerin mutluluğu gözlerinden okunuyor” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Anne ve çocuklar için birlikte etkinliklere katılma zamanıAnne ve çocuklar için birlikte etkinliklere katılma zamanıAnne ve çocuklar için birlikte etkinliklere katılma zamanıAnne ve çocuklar için birlikte etkinliklere katılma zamanı

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