Anne ve çocuklarının üzerine kimyasal madde atıldığı iddiası

Konya'da tartıştığı komşusu ve 3 çocuğunun üzerine kimyasal madde atarak yaralanmalarına neden olduğu iddia edilen kadının, ifadesinde, "Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum." dediği öğrenildi.

Merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde yaşanan olayda, üzerine kimyasal madde atılarak yaralanan Saadet Ş. ile yanında bulunan çocukları A.Ş. (13), O.Ş. (13) ve A.Ş'nin (7) Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

Vücutlarında yanıklar oluştuğu belirlenen anne ve çocuklarının hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli Gülay D'nin, polisteki ifadesinde, uzun zamandır psikolojik tedavi gördüğünü ileri sürdüğü öğrenildi.

Düzenli kullandığı ilaçlar olduğunu anlatan Gülay D'nin ifadesinde, "Kimseyi yaraladığımı hatırlamıyorum. Bana bu iftirayı atan her kimse o kişiden şikayetçiyim. Hafızam arada bir gidip, geliyor ancak böyle bir olay hatırlamıyorum. İddia edildiği gibi bir olayı yapsam hatırlardım. Küçüklüğümden beri kimseye zarar vermedim." dediği belirtildi.

Konya'nın merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Hanedan Caddesi'nde 17 Eylül'de yaşanan olayda, Gülay D'nin, tartıştığı komşusu Saadet Ş. ile yanında bulunan çocukları A.Ş. (13), O.Ş. (13) ve A.Ş'nin (7) üzerine kimyasal madde attığı ileri sürülmüştü.

Anne ve çocukları, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmış, gözaltına alınan şüpheli Gülay D, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

