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Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:19 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göl Mahallesi’nde oturan Naime Polat ve çocukları Musa ve Pınar arazide ot topladıkları sırada yağmura yakalandı.

Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

Ağrı’nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışların sebep olduğu selde 4 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Göl Mahallesi’nde oturan Naime Polat ve çocukları Musa ve Pınar arazide ot topladıkları sırada yağmura yakalandı. Yağmurdan arazide bulunan köprü altına sığınarak korunmaya çalışan anne ve çocukları meydana gelen selde suya kapılarak hayatını kaybetti.
Aynı bölgede arazide bulunan Nurullah Yardımcı isimli şahıs ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Cenazelerin Diyadin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna getirildi.

Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

Anne ve iki çocuğu sel sularına kapılarak hayatını kaybetti

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