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  4. Anne ve iki çocuğu yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü! O anlar kamerada

Anne ve iki çocuğu yolun karşısına geçmek isterken ölümden döndü! O anlar kamerada

08.06.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına, çocuğuna ve bebek arabasındaki bebeğine otomobil çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında İnönü Mahallesi Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda meydana geldi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen bir kadın, yanındaki çocuğu ve bebek arabasındaki bebeğiyle yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu esnada cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, anne ve iki çocuğuna çarptı. Aracın son anda yavaşlamasıyla adeta facianın eşiğinden dönülürken, anne ve çocukları kazayı yara almadan atlattı. Genç kadın ve çocukları, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından tedbiren ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"HAMİLEYDİ, ÇOK BÜYÜK KORKU YAŞADI"

Kazanın ardından mahallede çorbacı dükkanı bulunan Ferit Solgun, koşarak kazaya karışan çocuklara müdahale etti. Bebek arabasındaki bebeği kucağına alarak kontrol eden Solgun, o anları şöyle anlattı:

"Dükkanıma et almak için kasaba gittiğimde bir fren sesi ve gürültü duydum. Arkamı döndüğümde bir kadın ve çocuklarına araba çarptığını gördüm. Anne bir yere düştü, çocukları bir yere düştü. Ben de bir baba olduğum için gözüm ilk çocukları gördü. Bebek arabasının içerisindeki bebeği kucağıma aldım hemen ve yaralanıp yaralanmadığını kontrol ettim. Kırığı çıkığı var mı diye kontrol ettim. O esnada arkadaşlar da ambulansı aradılar. Şükürler olsun ciddi bir şeyleri yoktu. Çarpan araçta bulunan yolculardan birisi de hamileydi, o da çok büyük korku yaşadı."

(İHA)

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trafik kazası İzmir
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