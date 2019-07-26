HABER

Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç anne ve ikiz çocukları yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Denizli-İzmir karayolu Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi.

Denizli’de meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçmeye çalışan genç anne ve ikiz çocukları yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Denizli-İzmir karayolu Sarayköy ilçesi çıkışında meydana geldi. Yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Ayşen Güldal (30) ve 4 yaşındaki ikiz çocukları Emine ve Cemre Seçil Güldal’a M.N. idaresindeki 09 YE 680 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletteki çocuklar ile anne yola savruldu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri anne ve ikiz çocuklarını Sarayköy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Anne ve kızlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından soruşturma başlatılırken, kaza sonrası çocuklardan birisinin bisikletinin yol kenarına kaldırılması ise görenleri üzdü.

Akılalmaz olay! Fabrikayı çaldılarAkılalmaz olay! Fabrikayı çaldılar
Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklamaUyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
3 gün zorlama hapsinden tutuklandı3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Galatasaray'dan transfer bombası

Galatasaray'dan transfer bombası

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Hakkari'den kahreden haber: 1 asker şehit

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

Belediye başkanı makam aracını satışa çıkardı

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.