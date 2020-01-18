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  4. Anne ve kızı güne yangınla uyandı

Anne ve kızı güne yangınla uyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 12:38 | Son Güncelleme

Denizli’de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangında dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı.

Denizli’de elektrikli sobanın devrilmesi sonucu meydana gelen yangında dumandan etkilenen anne kız hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Merkezefendi ilçesi Gerzele Mahallesi 534 Sokak üzerindeki 5 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Dolunay ailesinin yaşadığı evde, iddialara göre, ısınmak için kullanılan elektrikli soba henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü devrildi. Ardından evde yangın çıktı. Dumanlar kısa sürede ev ile apartmanı sararken evde bulunan anne Ayşe D., ve kızı Z.D., kendi imkanları ile dışarı çıktı. Yangını gören çevre sakinleri ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler hızlı bir şekilde yangına müdahale etti. Ekipler yangın esnasında dumandan etkilendiklerini tespit ettikleri anne Ayşe D., ve kızı Z.D.’yi ambulans ile Servergazi Devlet Hastanesine gönderdi. Yangın ekipleri yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma devam ediyor.

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