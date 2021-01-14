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Anne ve kızı otomobille dereye uçtu, amca ve yeğen yardımına koştu

14.01.2021 07:07 | Son Güncelleme:
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Anne ve kızı otomobille dereye uçtu, amca ve yeğen yardımına koştu

Arnavutköy'de orman yolunda otomobiliyle seyir halindeyken kızıyla birlikte su dolu dereye uçan talihsiz kadının yardımına şans eseri hemen arkalarından gelen başka bir otomobildeki vatandaşlar koştu.

Arnavutköy'de 5 yaşındaki kızı Zümra Yüzüak ile birlikte Hacımaşlı-Arnavutköy yolunda otomobiliyle seyir halindeyken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü Nesibe Yüzüak otomobille dereye uçtu. Ormanlık bir bölgede yaşanan kazada dereye uçarak ters dönen otomobili şans eseri hemen arkalarından gelen başka bir otomobil sürücüsü fark etti. Bir an bile tereddüt etmeden su dolu dereye atlayan Ferdi Sarıgöz ve amcası otomobil içindeki anne, kızı çıkararak kendi otomobilleriyle hastaneye götürmek istedi. Hastaneye giderken kazanın etkisiyle şoka giren talihsiz kadın, dereye uçan aracın içerisinde eşinin de olduğunu söyleyince, kendilerini kurtaran Ferdi Sarıgöz itfaiyeye ve 112 ekiplerine haber verdi. Yaralı anne kızı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne götüren amca yeğen, daha sonra tekrar kaza yerine dönerek itfaiyenin kurtarma çalışmalarına katılmak istedi.

BİR AN BİLE DÜŞÜNMEDEN SUYA ATLADILAR

İtfaiye ekiplerinin su dolu derede ters dönen otomobil içerisinde yaklaşık 1 saat süren arama çalışmaları sonuçsuz kaldı. Araç içinde ve derede başka bir kişinin olmadığı tespit edildi. Talihsiz anne ve kızını hastaneye yetiştiren Ferdi Sarıgöz ve amcası; “Durumları ağırdı, biri daha var deyince onları bırakır bırakmaz geri geldik. Biz aracımızla geliyorduk bir kadının yardım edin çığlıklarını duyduk ve hemen aracımızdan indik. Aracımızdan inince dereye uçan bir arabadan sesler geldiğini fark ettik. Hemen dereye atladık ve araçta bulunan anne ve kızı çıkardık. Kendi aracımızla hastaneye götürdüğümüz sırada bize birisinin daha olduğunu söylediler. Hemen ekiplere haber verdik ve hastaneye bırakır bırakmaz geri buraya döndük ve tekrar dereye girdik." dedi.

Kaza sonrası ağır şekilde yaralanan anne Nesibe Yüzüak ve kızı Zümra Yüzüak Arnavutköy Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulans ile Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

(DHA)

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