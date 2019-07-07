Anne ve kızı üniversiteden birlikte mezun oldu

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, ortaokul ve liseyi açıköğretimle okuduktan sonra kazandığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nü bitiren Medine Şahin (49) aynı üniversitenin mühendislik bölümünü tamamlayan kızı Ayşegül Şahin (21) ile birlikte mezun oldu. Anne ve kızı üniversitenin mezuniyet törenine birlikte katıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde çalışan Medine Şahin, ortaokul ve liseyi açıköğretimle bitirerek girdiği sınavda çalıştığı üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü'nü kazandı. Aynı üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nü okuyan kızı Ayşegül Şahin ile birlikte eğitim gören Medine Şahin, bu yıl kızı ile birlikte mezun oldu. Anne ve kızı üniversitenin mezunlar buluşmasına birlikte katıldı. İlgi odağı olan ikili, tebrikleri kabul etti.

Mezunlar buluşmasında konuşan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, son mezunlarla birlikte yaklaşık 170 bine ulaşan çok büyük bir aile olduklarını belirterek, "Her yıl yaklaşık olarak 9 bin mezun vermekteyiz ve bu aile, gücünü mezunlarının başarılarından almaktadır. Biz de, sizlerin bu başarılarınızla, toplum içerisindeki saygınlığınızla ve iyi örnek olmanızla gurur duymaktayız" dedi.

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