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Anne ve kızın kamyonet altında kalması

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 17:27 | Son Güncelleme

11 yaşındaki kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Tokat'ta devrilen kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan küçük kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

600 Evler Mahallesi İbni Kemal Caddesi'nde 11 gün önce meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalarak ağır yaralanan 11 yaşındaki Berfin Reyyan Uzunoğlu bir süredir tedavi gördüğü Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Adem Ekiz (23) idaresindeki 60 BE 540 plakalı kamyonet, 11 gün önce 600 Evler Mahallesi'ndeki İbni Kemal Caddesi'nde, Kasım Türkmen yönetimindeki 60 ABC 451 plakalı kamyonetle çarpışmıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle Ekiz'in kullandığı kamyonet, kaldırımda bebek arabasına yükledikleri sebze ve meyveleri eve götüren 45 yaşındaki anne Yıldız Uzunoğlu ve 11 yaşındaki kızı Berfin Reyyan Uzunoğlu'nun üzerine devrilmişti.

Olay yerinde yaşamını yitiren anne ve yaralı kızını çevredekiler kamyonetin altından çıkarmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza ölü Tokat

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