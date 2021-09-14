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Anne ve kızına kâbusu yaşatmışlardı! İşin planlayıcısı büyük kızları, yapan sevgilisi çıktı

14.09.2021 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de Suriye uyruklu anne ve 11 yaşındaki kız çocuğunu kendilerini polis olarak tanıtarak girdikleri evde dövüp işkence ederek evde bulunan ziynet eşyalarını çalan Suriye uyruklu 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelileri "Bizim evde çok altın var." diyerek azmettirdiği öğrenilen evin büyük kızı da şüphelilerle birlikte gözaltına alındı. Genç kızın param yok diye kendisiyle evlenmek istemeyen sevgilisini "Bizim evde çok altın var." diyerek yönlendirdiği öğrenildi.

Anne ve kızına kâbusu yaşatmışlardı! İşin planlayıcısı büyük kızları, yapan sevgilisi çıktı

Sancaktepe'de geçtiğimiz hafta meydana gelen olayda Suriye uyruklu bir ailenin kapısına gelen ve kendilerini polis olarak tanıtan 3 kişiden biri dışarıda kalırken ikisi içeri girdi.

Görgü tanıkları ve mağdurların ifadelerine göre içeri girdikten sonra Anne Emina Hachasa (52) ile 11 yaşındaki kızı Hanım Salih'i darbetmeye başlayan şüpheliler onlara işkence ederek evde bulunan altınların yerini söyletti. Anne ve küçük kızın kulaklarındaki küpeleri kopartan şüpheliler daha sonra yaklaşık 100 bin lira değerinde 200 gram altını alarak olay yerinden hızla kaçtılar. Cuma namazından dönen ailenin erkekleri durumu gördüklerine olayı polise haber verdi. Yaralı olan ve feci şekilde dövülen anne kız ambulansla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE BİR ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Olaydan sonra harekete geçen Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalar sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelilerden Favvaz M. (36) olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu şüpheli gözaltına alındı.

EVİN BÜYÜK KIZI AZMETTİRİCİ ÇIKTI

Gasp Büro Amirliğinde şüphelilerin telefonunu inceleyen ekipler Favvaz M.'nin gasbettikleri evin büyük kızı Nur Ahmet S. ile gönül ilişkisi olduğu tespit edildi. Favvaz M. polislere verdiği ifadesinde Nur Ahmet S.'nin ailesinin evinde çok miktarda altın olduğunu söylediğini belirtti. Bu gelişme üzerine Favvaz M.'nin suç ortakları Mustafa A.(21) ile Mahmut H.(23) ile birlikte gasp edilen ailenin büyük kızı Nur Ahmet S.'de gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 1768 dolar ile toplam 23 bin 655 bin Türk lirası ele geçirildi.

EVLENMEK İÇİN SEVGİLİSİNİ YÖNLENDİRMİŞ

Şüphelilerin sorgusu Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Nur Ahmet S. sevgilisi ile evlenmeyi planladıklarını, ancak Favvaz M.'nin "Benim param yok" diyerek evlenmekten vazgeçtiğini söylediği öğrenildi. Bunun üzerine genç kızın "Bizim evde çok altın var. Bir miktarını alın evleniriz." diyerek onu hırsızlığa yönlendirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli Nur Ahmet S., sevgilisini, anne ve kız kardeşini öldüresiye döveceğini tahmin etmediğini söylediği öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli ve Nur Ahmet S. adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
suriye Sancaktepe
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