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Anne ve kızını telefonla dolandıran şüpheliler yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 10:13 | Son Güncelleme

Malatya'da, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp anne ve kızını dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı - Aramada zanlıların iç çamaşırı ve çoraplarının içerisine gizlenmiş çok sayıda altın ve 5 bin 660 lira ele geçirildi

Malatya'da telefonla aradıkları anne ve kızını, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte yaşayan anne ve kızını telefonla arayan ve kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdurları, "terör örgütleriyle bağlantıları bulunduğu" iddiasıyla panik haline sokarak evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi.

Korkuya kapılan anne ve kızı, evinde bulunan altın ve paraları poşete koyarak belirtilen yere bıraktı.

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan anne ve kızı, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

Yapılan çalışmada Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, 5 şüpheliyi Sürgü Mahallesi'nde araçlarıyla kaçarken yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, zanlıların iç çamaşırı ve çoraplarının içerisine gizlenmiş 5 altın bilezik, 1,5 metre altın kolye, 20 cumhuriyet altını, 3 yarım, iki çeyrek altın, bir çift küpe, iki yüzük, 5 bin 660 lira, 6 cep telefonu ile 80 sim kart ele geçirildi.

Zanlılar, jandarmadaki sorgularının ardından Malatya'ya sevk edildi.

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