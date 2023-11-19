Anne ve kızının cansız bedenleri asansörde bulunmuştu! Boğularak öldürüldükleri tespit edildi! Komşusu gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Kocaçeşme Mahallesi'ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı. Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

GERÇEK OTOPSİDE ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından çok yönlü soruşturma başlatan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı, anne ve kızının vücudunda herhangi bir yara ve kesici alet izinin yanı sıra havasızlık Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesi'ne ardından da İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Yapılan ön incelemede, vücutlarında ateşli silah ve kesici alet izi bulunmayan anne ve kızın, boğularak öldürüldüğü belirlendi.

UÇAKLA ANKARA'YA GİDEN KOMŞU GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında zanlının, ilçede çiftçilik yapan ve sabah saatlerinde Ankara'ya gittiği belirlenen komşuları A.Y. olduğu tespit edildi. A.Y, polis ekiplerince Ankara'da gözaltına alındı.

Zanlının işlemin ardından Salihli'ye getirileceği öğrenildi.

DOĞA, AVUKAT OLMAK İSTİYORMUŞ

Manisa'da oturdukları binanın asansöründe ölü bulunan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez'in (18) cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemleri sonrası yakınlarına teslim edildi.

14 Kasım'da 18 yaşına girdiği belirtilen lise eğitimi gören Doğa Etyemez'in başarılı bir öğrenci olduğu ve avukat olmak istediği öğrenildi. Cenazelerin yarın Salihli'de toprağa verileceği ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. (İHA-DHA)







