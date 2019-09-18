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Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 08:41 | Son Güncelleme

Bursa’da, apartman dairesinde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış halde cesetleri bulunan Suriyeli anne ve kızını öldürdükleri iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme

Bursa’da, apartman dairesinde el ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış halde cesetleri bulunan Suriyeli anne ve kızını öldürdükleri iddia edilen sanıkların yargılanmasına devam edildi. Genç kadının eşi ile arkadaşı cinayet iddialarını kabul etmezken, o gün evde bulunan ve mahkemeye zorla getirilmesine karar verilen 8 yaşındaki çocuğun ifadesi olayı aydınlığa kavuşturacak.
Geçen nisan ayında Yıldırım’a bağlı Zümrütevler Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Suriye vatandaşı Hayat H. (29) ile annesi Sabah H. (61), evlerinde elleri ve ayakları domuz bağı ile bağlanmış, ağzı ve burnu da koli bandıyla bantlanmış halde ölü olarak bulundu. Cinayetin ardından Khaled J. (21) olay günü ve koca Ali H. (28) ise bir gün sonra Adana üzerinden Suriye’ye kaçmak isterken gözaltına alındı. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

“Telaşlandığım için kaçmaya başladım”
İki zanlı hakkında ’kasten adam öldürmek’ suçundan ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam eden sanıklardan Ali H., daha önceki ifadelerini tekrarlayarak, “Kimseyi öldürmedim. Karakolda beni darp ettiler. O yüzden cinayeti kabul etmiş gibi ifade verdim. Olay günü eşim, annesiyle beraber olduğunu ve gelmeyeceğini bana mesaj attı. Ben de arkadaşım Khaled’i arayarak, alkol ve sigara alıp bize gelmesini söyledim. Evin odasına girdiğimde karımın cesedini gördüm. Telaşlandığım için kaçmaya başladım. Eşim ve kayınvalidemi akrabaları öldürmüş olabilir. Onlardan şüpheleniyorum” dedi.

“Cinayetlerle ilgim yoktur”
Diğer tutuklu sanık Khaled J. ise, “Ali, akşam saatlerinde beni arayarak, bira ve sigara alıp evlerine gitmemi istedi. Evine girmemle birlikte arkamızdan polisler geldi. Ali kaçmaya başladı. Beni iki polis yakaladı. Cinayetler ile ilgim yok” diye konuştu.
Ayrıca Khaled J., 8 yaşındaki M.H.’nin bir dahaki mahkemeye zorla getirilmesiyle ilgili, “M.H. cinayetleri Ali’nin işlediğini biliyor. Ali kendi ifadesinde ellerinden yaralandığını itiraf etmişti” diye konuştu.
Mahkeme heyeti, o gün evde bulunan 8 yaşındaki M.H.’nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme

Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme

Anne ve kızının domuz bağı ile öldürüldüğü cinayette yeni gelişme

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