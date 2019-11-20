Anne ve kızlarının ortak kaderi: Çocuk gelin

Resmi verilere göre, çocuk gelinlerin sayısı geçmiş yıllara göre azalsa da hâlâ dünyanın dört bir tarafında kız çocukları, anne olmaya devam ediyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde sıklıkla dillendirilen "Annenin kaderi, kızının çeyiz bohçasıdır” söylemi Türkiye'de birçok anne ve kıziçin gerçek oluyor.

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"Amcanın oğludur", "Evlenmekten başka çaren yok” gibi dayatmalar ile "berdel" ve "beşik kertmesi" gibi adetler yüzünden hâlâ binlerce kız çocuğu zorla evlendiriliyor.

İstemedikleri bir hayatın kendilerine dikte edilmesi karşısında çaresiz kalan çocuk gelinler, bu zulmün kurbanı oluyor. Bunlardan biri de Gülistan Filiz. Şimdilerde yetişkin bir kadın. Ancak 15'inde istemediği bir evliliğe zorlanmış. 17 yaşında anne olmuş. Hayatını "Çocuğumla birlikte büyüdüm" diye özetliyor:

"On beş yaşımda nişanlandım. Amcam hatta yüzük filan almadan direkt kol saati getirmişti, 'Bunu koluna takacaksın artık bizim gelinimizsin' dedi. Yok dememe rağmen işte baba olmadığı için başımızda ‘Evleneceksin, amcanın oğludur. Başka çaren yoktur. Amcan ile ağabeyini birbirine öldürtmeye mi niyetlisin?' diye mecburen kabul etmek zorunda kaldım."