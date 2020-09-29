HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti

Anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 15:54 | Son Güncelleme

Manavgat’ta yaşayan 70 yaşındaki Gazney Y.

Manavgat’ta yaşayan 70 yaşındaki Gazney Y. ile 44 yaşındaki oğlu Nebi Y., korona virüs sebebiyle tedavi gördükleri hastanede 2 gün arayla hayatını kaybetti. Nebi Y., Cumartesi günü hayatını kaybeden ve Kavaklı Mezarlığında toprağa verilen annesi Gazney Y.’nin mezarının yanına defnedildi.
Manavgat ilçesinde yaşayan anne ve oğlu 2 gün arayla hayatını kaybetti. 17 gün boyunca korona virüs tedavisi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi’nde Cumartesi günü hayatını kaybeden 70 yaşındaki Gazney Y.’nin 44 yaşındaki oğlu Nebi Y. de annesinden 2 gün sonra 10 gündür tedavi gördüğü Manavgat Devlet Hastanesi yoğun bakımında hayatını kaybetti. Nebi Y., Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar görevlileri tarafından annesinin Kavaklı Mezarlığındaki mezarının yanında toprağa verildi. Cenazeyi Nebi Y.’nin eşi ve kardeşleri uzaktan izleyebildi. Cenazenin toprağa verilmesinin ardından görevliler üzerlerindeki kıyafetleri çıkarıp yaktıktan sonra mezarlıktan ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Genç doktor kariyerini böyle mahvetti Genç doktor kariyerini böyle mahvetti
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Atmaca füzesinin testi başarılı geçtiSavunma Sanayii Başkanı Demir: Atmaca füzesinin testi başarılı geçti
Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?Müge Anlı'da Aleyna Çakır ve Gülay Uygun dosyası kapatıldı mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Bakan Albayrak, Yeni Ekonomik Program'ı (YEP) açıkladı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
İstanbul ve birçok il için dolu ve hortum uyarısı
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında 'savaş' sürüyor
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
ABD'de 2 farklı üniversite bitirdi ama ilk soruda elendi!
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Atmaca füzesinin testi başarılı geçti
Savunma Sanayii Başkanı Demir: Atmaca füzesinin testi başarılı geçti
Bursa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, yol trafiğe kapandı
Bursa'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, yol trafiğe kapandı
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı! Eminönü'ndekiler alt geçide sığındı
İstanbullular yağmura hazırlıksız yakalandı!
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi
Dumanlar kilometrelerce uzaktan görülüyor
Bilecik'te silahlı saldırı! Evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu o anlar kamerada
Saldırı anı kamerda!
Bayrampaşa'da sel sularına kapılan motosiklet böyle sürüklendi
Sel sularına kapılan motosiklet böyle sürüklendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.