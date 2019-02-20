Anne ve oğlu aynı gece hastaneye kaldırıldı, doktorlar yaşama döndürdü

İZMİR, (DHA)- İZMİR'de yaşayan ve mide kanseri olan 64 yaşındaki Emine Keskin durumunun aniden kötüleşmesiyle hastaneye kaldırıldı. Keskin'in 38 yaşındaki oğlu İbrahim Keskin de annesiyle aynı gece beyin kanaması geçirerek acil servise götürüldü. Bir gecede hayatlarının en zor anlarını yaşayan Keskin ailesinin iki bireyi de doktorların çabasıyla yaşama tutundu. Anne Emine Keskin doktoru Op. Dr. Taner Akgüner'e teşekkürlerini iletti. Mide kanseri teşhisi koyulan ve ameliyat olan Emine Keskin'in ameliyat sonrası kanaması başladı. Hastaneye kaldırılan Keskin hayatta kalma mücadelesi verirken oğlu İbrahim Keskin de beyin kanaması geçirdi ve İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ile oğul ayrı hastanelerde yaşam mücadelesi verirken yakınları da gergin bir bekleyiş içine girdi ancak her ikisi de doktorlarının müdahaleleriyle yaşama tutundu.

HASTA AMELİYAT EDİLMEDEN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

Anne Keskin'in doktoru Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Taner Akgüner hastanın sağlık durumu hakkında bilgi verdi ve şunları söyledi:

"Hastam Emine Keskin mide şikayetleriyle bana başvurduğunda önceden yapılmış bir endoskopide ülser saptandığı ve bunun patolojik sonuçlarının temiz çıktığını belirtti. Ancak hastaya tekrar endoskopi yaptığımda midedeki ülserin görüntüsünün iyi olmadığını gördük. Biyopsi sonucunda hastamıza mide kanseri tanısı koyduk ve ameliyata hazırladık. Önceden de geçirilmiş bir mide ameliyatı olduğu için zor bir ameliyat oldu. Ameliyat sonrası hastamızın karnındaki dreninden safra kaçağı oldu. Bu bazen olabilir. Bir süre sonra kesildi. Hastamızı evine taburcu etmeyi planlarken dreninden çok miktarda kan geldi ve sonrasında durdu. Ancak 10 gün sonra bir daha kanama oldu. Hastanın genel durumu bir ameliyatı daha kaldıracak gibi değildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği'nden hocalarımızla irtibat kurduk ve hastayı oraya götürdük. Orada çekilen anjiyograji filminde kanamanın yeri tespit edildi ve damar girişimsel radyoloji kliniğinde anjiyografik yöntemle ile tıkandı ve kanama durdurulabildi. Böylece hastayı ameliyat etmeden sağlığına kavuşturabildik."

OĞLU DA İYİLEŞTİ

Keskin ailesi annelerinin sağlığı için endişe ederken İbrahim Keskin de geçirdiği beyin kanamasının ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil beyin ameliyatına alındı. Keskin, başarılı geçen operasyon sonrasında sağlığına kavuştu.

Oğluyla birlikte yaşadığı bu durumu mucizevi bir şekilde atlattıklarını anlatan anne Keskin, "Aynı gece ikimiz de farklı hastanelere kaldırıldık. Karnımdan gelen kanama sebebiyle hastaneye kaldırılırken oğlum da beyin kanaması geçiriyordu. Doktorumuz Taner Akgüner'e çabalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Oğlumla ben birbirimize kavuştuk ve mucize olarak yaşıyoruz. Oğlumla ikinci bir hayata başlıyoruz" dedi.

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