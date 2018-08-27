HABER

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 15:39 | Son Güncelleme

Antalya’da evlerinde ölü bulunan Doktor Gülşen Eken Bulut (58) ile oğlu Uğur Bulut’un (17) cenazesi, morgdan alınarak toprağa verilmek üzere Serik’e götürüldü. Uğur Bulut’un, annesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlendi.

Anne ve oğlu ölü bulunmuştu! Korkunç şüphe gerçek çıktı

Olay, Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi 302 Sokak’taki müstakil evde meydana geldi. Manavgat’ta bir diyaliz merkezinde sorumlu hekim olarak çalışan Gülşen Bulut ile oğlu lise öğrencisi Uğur Bulut, hafta sonunu geçirmek için yazlık olarak kullandıkları eve geldi. Akşam saatlerinde eşini ve oğlunu telefonla arayan mali müşavir Mehmet Bulut, ulaşamayınca komşularını arayarak durumu anlatıp yardım istedi.

Açık pencereden içeri giren komşular, bir odada Gülşen Bulut’u, bir başka odada ise Uğur Bulut’u kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Gülşen Bulut ile oğlu Uğur’un yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede, Gülşen Bulut’un vücuduna 3 el ateş edildi, Uğur Bulut’un ise başından vurulduğu saptandı. Anne ile oğlunun cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

140f8e59a72c33d8bbb845093fe2df99

ANNESİNİ VURUP İNTİHAR ETMİŞ

Yapılan otopside, Uğur Bulut’un annesini 3 el ateş ederek öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği tespit edildi. Olay sırasında, ailenin diğer oğlu Ozan Bulut’un evde olmadığı belirtildi. Anne ve oğlunun cenazeleri, otopsinin ardından yakınları tarafından morgtan alınarak toprağa verilmek üzere Serik’e götürüldü. Annesini ve kardeşini kaybeden Ozan Bulut’un hayli üzgün olduğu görüldü.

680bb8f2bd9743676aa39b96c2ccc63d

Kaynak: DHA

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Sağlık ve teknoloji fabrikasında fikirler icada dönüşüyorSağlık ve teknoloji fabrikasında fikirler icada dönüşüyor
Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı-1Esenler'de 2 binanın çatısı alev alev yandı-1
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalya cinayet Aksu

En Çok Okunan Haberler

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Cansu Taşkın köpeğini de ünlü yaptı! Sansürlü poz

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Üniversitede şoke eden 'eskort' skandalı!

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Zeynep Alkan: Aslında deliyim!

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Ekip otosunun yakıtını satan polis memuru tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Bedelli askerlik celp dönemleri ve askerlik yerleri belli oldu! Sorgulama E-devlet'ten yapılacak!

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Hatay'da korkunç görüntü! Balkonda asılı halde bulundu

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Rahip Brunson'la ilgili yeni gelişme! Avukatı açıkladı, yeni süreç başlayacak

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

Nişanlanacağı gün İnci'den kara haber geldi

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz silahlarla uğurlandı

Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı

Faruk Acar'ın sahibi olduğu anket şirketi Andy Ar'a silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.