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  4. Anne ve oğlu soba kurbanı oldu

Anne ve oğlu soba kurbanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 17:14 | Son Güncelleme

Balıkesir’de sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti.Balıkesir’de Alihikmet Paşa Mahallesi, Yamaç sokakta Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46) sobadan çıkan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Balıkesir’de sobadan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu anne ve engelli oğlu hayatını kaybetti.
Balıkesir’de Alihikmet Paşa Mahallesi, Yamaç sokakta Fatma Şahan (79) ve zihinsel engelli oğlu Muhammet Şahan (46) sobadan çıkan karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti. Ev sahiplerine ulaşamayan komşuları durumu kadının diğer oğlu Ramazan Şahan’a bildirdi. Eve gelen diğer oğlu kapıyı kırarak içeri girdiğinde acı manzarayla karşılaştı. Annesi ve kardeşinin yerde hareketsiz yattığını gören Şahan durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri anne ve oğlunun sobadan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Anne ve oğlun cansız bedeni Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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