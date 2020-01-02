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  4. Anne ve oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Anne ve oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 16:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanıp, gözaltına alınan Şehriban D.

Anne ve oğlu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evde bir miktar uyuşturucu maddeyle yakalanıp, gözaltına alınan Şehriban D. (46) ile oğlu Tolga D. (26) mahkemece tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Alanya'ya bağlı Büyük Hasbahçe Mahallesi'ndeki evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine hareket geçti. Çalışma başlatan ekiplerce belirlenen adres takibe alındı. Eve gelip, uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen E.G. (43) çıkışta yakalanıp, gözaltına alındı. E.G.'nin yapılan üst aramasında 70 gram esrar maddesi ele geçirilirken, şüpheli, uyuşturucuyu para karşılığı satın aldığını söyledi.
Olayla ilgili çalışmasını sürdüren ekipler, eve dün saat 16.30 sıralarında baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda 4 poşet içinde toplam 230 gram esrar maddesi ele geçirildi. Evdeki Şehriban D. ile oğlu Tolga D. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şehriban D. ile Tolga D., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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