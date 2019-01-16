Anne ve oğluna uyuşturucu operasyonu

Ankara'da bir anne ve oğlu, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Altındağ İlçesi Kale Mahallesi'nde S.K. ve oğlu M.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri operasyon düzenledi.

Anne ve oğlunun yaşadığı evi bir süre takibe alan ekipler, alıcı gibi davranarak irtibat kurdukları şüphelileri düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, 100 adet uyuşturucu hap ve çok sayıda paketlenmiş esrar maddesi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 500 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan anne ve oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

