HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı

Anne ve oğullarının kardeş gözyaşı

11.02.2021 13:36 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da dağa çıkıp 150 metre yükseklikteki kayalık alanda cesedi bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi, gözü yaşlı annesi ve ağabeyleri tarafından morgdan alındı.Olay, dün Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi.

Antalya’da dağa çıkıp 150 metre yükseklikteki kayalık alanda cesedi bulunan 11 yaşındaki çocuğun cenazesi, gözü yaşlı annesi ve ağabeyleri tarafından morgdan alındı.
Olay, dün Konyaaltı ilçesine bağlı Hurma Mahallesi’ndeki dağlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan - Habibe Ülker çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 11 yaşındaki Ali Kazım Ülker, saat 18.00 sıralarında dağa çıktı. Gözlerden kaybolan Ali’den haber alamayan ailesi 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. İhbarın üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Son olarak dağlık alandaki su deposunda görüldüğünün belirtilmesi üzerine ekipler Ali Kazım Ülker’i arama çalışması başlattı. Çalışmalara bir çoban, küçük çocuğun ağabeyi de eşlik etti.

Termal kameralı drone ile bölge tarandı
Havanın kararmasıyla birlikte işleri zorlaşan ekipler, dağı didik didik taradı. İtfaiye ekipleri, termal kameralı dron ile dağı taradı. Yaklaşık 3 saatlik arama çalışması sonucu küçük çocuğun cansız bedeni dağın 150 metre yüksekliğindeki kayalık alanda bulundu. Ardından bölgeye Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri de geldi.

Ailesi sinir krizi geçirdi
Dağın eteğinde çocuğundan güzel haberi bekleyen anne Habibe Ülker ile ağabeyleri İlyas ve Ömer Ülker ekiplerin cenazeyi getirmesiyle sinir krizi geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen gözü yaşlı ailenin feryatları yürekleri dağlarken, küçük çocuğun cenazesi bölgede hazır bulunan ambulansla olay yerinden götürüldü.

Arkadaşlarıyla birlikte çıkmış
Ali Ülker’in dağın bir bölümünü arkadaşlarıyla çıktığı, diğerlerinin bir süre sonra geri döndüğü ancak küçük çocuğun geri dönmek istemediği ileri sürüldü. Çocukları en son gündüz vakti su deposunun yakınında gördüğünü söyleyen Süleyman Tabur,” Yukarıda 2 tane çocuk gördüm. Hava karanlık değildi. Çocukları uzaktan gördüğüm için net olarak seçemedim ” dedi.
Savcılık incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anne ve ağabeyleri gözyaşı döktü
Oğlunun cenazenin almaya gelen anne Habibe Ülker ve ağabeyleri İlyas ile Ömer kardeşler uzun süre gözyaşı döktü. Aileye destek vermek için AK Parti Konyaaltı İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Karababa ve yönetim üyeleri morga gelerek taziye dileklerini iletti. Cenazeyi teslim alan Anne Habibe Ülker, oğullarına sarılarak uzun süre ağladı. Baba Hasan Ülker’in ise yurt dışında olduğu için cenazeyi almaya gelemediği öğrenildi. Ali Kazım Ülker’in cenazesi Kahramanmaraş Elbistan İlçesine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı Sıfır kilometre olarak aldığı lüks aracının kapısı farklı çıktı
Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldüNesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldü
Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Swarm hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

İndirim yapmayan kadın dönerciyi bıçakladı!

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

870 bin liraya sıfır araç aldı, gerçeği 2 ay sonra fark etti

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Küvet sahnesiyle olay olmuştu! RTÜK'ten ceza geldi

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Salih Uçan, Galatasaray ile anlaştı!

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Yediği balık sonu oldu: Kaptan öldü, 4 denizci hastanelik oldu

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

Eşiyle arkadaşını birlikte sandı, sonrası korkunç

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Koronavirüs tablosu açıklandı: Can kaybı 100'ün altına indi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Kan donduran olayda yeni detaylar ortaya çıktı

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Eski başkanın oğlu feci şekilde can verdi

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Bakan Koca açıklamıştı! 'Brezilya mutasyonu İstanbul'da bir hastada görüldü'

Diğer Haberler

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Polis ve MİT'ten ortak operasyon! Canlı bomba düzeneği ile yakalandı

Hızır orucu tarihleri ve oruç açma saati 2021... Alevilerde Hızır orucu nedir, nasıl oruç tutulur? Hızır orucu 3 gün mü 7 gün müdür?

Hızır orucu nedir, nasıl tutulur?

Nesli tükenme tehlikesi altında! 'Saz Kedisi' Aydın'da görüldü

Nesli tükenme tehlikesi altında! O ilde görüldü

Altınova’da toplu iş sözleşmesi imzalandı! İlçede en düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

En düşük maaş 3 bin 525 lira oldu

3 ilde uyuşturucu operasyonu! 'Uyuşturucuyla Mücadele Derneği Başkanı' her yerde aranıyor

3 ilde operasyon! Komandolar da katıldı

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Dışişleri'nden ABD'ye çok sert Osman Kavala tepkisi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.