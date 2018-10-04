Anne ve üç çocuğu, köpekleri 'Cesur'un havlamasıyla yanmaktan kurtuldu

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir evde, şarja takılı cep telefonunun bataryasının patlaması sonucu yangın çıktı. Aynı odada uyuyan Türkan Gümüş (30) ile çocukları Emirhan (5), Filiz (4) ve Poyraz (2), 'Cesur' adlı köpeklerinin havlamasıyla ölümden döndü.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Orta Mahallesi'nde meydana geldi. Emirhan, Filiz, Poyraz adlı üç çocuğu ve 'Cesur' adlı kaniş cinsi köpekleriyle birlikte yaşayan Türkan Gümüş, cep telefonunu şarja taktıktan sonra oturma odasında uykuya daldı. Bir süre sonra, şarja takılı cep telefonunun bataryasının patlamasıyla yangın çıktı. Evin içini dumanlar sararken, Cesur havlamaya başladı. Köpeğinin havlamasıyla uyanan Türkan Gümüş, çocuklarını ve köpeğini alıp dışarı çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Gözyaşları arasında kendilerini kurtaran 'Cesur'u seven Türkan Gümüş, "İşsizim, uzun süredir üç çocuğumla komşularımın yardımı sayesinde ayakta kalmaya çalışıyorum. Önümüz kış, ne olur bize yardım edin" dedi.

