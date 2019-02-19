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Anne ve üvey kız cinayetinin şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 17:45 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, 6 yıl önce girdiği evde Halime Çalışkan'ı (25) ve kaçırdığı üvey kızı Meryem Güzel'i (17) öldürüp, 100 bin lira değerindeki altını çalarak kaçan A.D., polis tarafından Mersin'de yakalandı.

Anne ve üvey kız cinayetinin şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, 6 yıl önce girdiği evde Halime Çalışkan'ı (25) ve kaçırdığı üvey kızı Meryem Güzel'i (17) öldürüp, 100 bin lira değerindeki altını çalarak kaçan A.D., polis tarafından Mersin'de yakalandı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 6 Temmuz 2013 tarihinde Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday ticareti yapan ve biri resmi nikahlı, 4 kadınla yaşadığı öne sürülen 18 çocuk babası İsmail Güzel'e ait 4 katlı binaya giren A.D., Güzel'in nikahsız yaşadığı Halime Çalışkan'ın boğazını kesti. A.D., Çalışkan'ın boynundaki anahtarı alarak açtığı kasadan 100 bin lira değerindeki altını aldıktan sonra, kadının üvey kızı Meryem Güzel'i kaçırdı. Binanın terasında uyuyan İsmail Güzel işe gitmek için uyanıp, üzerini değiştirmeye indiği evde, birlikte yaşadığı Halime Çalışkan'ın öldürüldüğünü ve kızı Meryem'in de içeride bulunmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 2 çocuk annesi Halime Çalışkan'ın katilini ve üvey kızı Meryem Güzel'i bulmak için çalışma başlattı.
KAÇIRILAN KIZIN CANSIZ BEDENİ NİZİP'TE BULUNDU
Bu arada, olay günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde, başı taşla ezilerek, battaniyeye sarılıp boş araziye bırakılmış ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzü tanınamayacak halde olan genç kızın cenazesi, DNA örnekleri alındıktan sonra savcılık kararıyla kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada kayıp başvurusu yapan Güzel Ailesi'nin fertlerinden de örnek alındı ve karşılaştırma yapıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan karşılaştırmada Nizip'te bulunan cesedin Meryem Güzel'e ait olduğu belirlendi Aile fertleri Nizip'e giderek Meryem Güzel'in cenazesini getirip, Şanlıurfa'da toprağa verdi.
MERSİN'DE SAHTE KİMLİKLE YAKLANDI
Aradan geçen sürede cinayet şüphelisinin yakalanmaması üzerine İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile özel ekip oluşturuldu. Polis olayın meydana geldiği mahallede ve Nizip'te 100'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüpheli A.D.'nin yurt dışına kaçtığını tespit etti. Şüphelinin peşini bırakmayan ekipler, A.D.'nin 2016 yılında sahte kimlikle tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'de saklandığı bilgisini alarak harekete geçti. Polis, A.D.'yi saklandığı adrese operasyon düzenleyerek M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden A.D., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

Anne ve üvey kız cinayetinin şüphelisi sahte kimlikle yakalandıAnne ve üvey kız cinayetinin şüphelisi sahte kimlikle yakalandıAnne ve üvey kız cinayetinin şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

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