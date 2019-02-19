HABER

Anne ve üvey kız cinayetinin şüphelisi sahte kimlikle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 18:09 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da, 6 yıl önce girdiği evde Halime Çalışkan'ı (25) ve kaçırdığı üvey kızı Meryem Güzel'i (17) öldürüp, 100 bin lira değerindeki altını çalarak kaçan A.D., polis tarafından Mersin'de yakalandı.

Şanlıurfa'da, 6 yıl önce girdiği evde Halime Çalışkan'ı (25) ve kaçırdığı üvey kızı Meryem Güzel'i (17) öldürüp, 100 bin lira değerindeki altını çalarak kaçan A.D., polis tarafından Mersin'de yakalandı. Sahte kimlik kullandığı belirlenen A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 6 Temmuz 2013 tarihinde Eyüp Nebi Mahallesi'nde meydana geldi. Buğday ticareti yapan ve biri resmi nikahlı, 4 kadınla yaşadığı öne sürülen 18 çocuk babası İsmail Güzel'e ait 4 katlı binaya giren A.D., Güzel'in nikahsız yaşadığı Halime Çalışkan'ın boğazını kesti. A.D., Çalışkan'ın boynundaki anahtarı alarak açtığı kasadan 100 bin lira değerindeki altını aldıktan sonra, kadının üvey kızı Meryem Güzel'i kaçırdı. Binanın terasında uyuyan İsmail Güzel işe gitmek için uyanıp, üzerini değiştirmeye indiği evde, birlikte yaşadığı Halime Çalışkan'ın öldürüldüğünü ve kızı Meryem'in de içeride bulunmadığını görünce durumu polise bildirdi. Polis ekipleri 2 çocuk annesi Halime Çalışkan'ın katilini ve üvey kızı Meryem Güzel'i bulmak için çalışma başlattı.
KAÇIRILAN KIZIN CANSIZ BEDENİ NİZİP'TE BULUNDU
Bu arada, olay günü Gaziantep'in Nizip ilçesinde, başı taşla ezilerek, battaniyeye sarılıp boş araziye bırakılmış ceset bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan ve yüzü tanınamayacak halde olan genç kızın cenazesi, DNA örnekleri alındıktan sonra savcılık kararıyla kimsesizler mezarlığında toprağa verildi. Bu sırada kayıp başvurusu yapan Güzel Ailesi'nin fertlerinden de örnek alındı ve karşılaştırma yapıldı. Adli Tıp Kurumunda yapılan karşılaştırmada Nizip'te bulunan cesedin Meryem Güzel'e ait olduğu belirlendi Aile fertleri Nizip'e giderek Meryem Güzel'in cenazesini getirip, Şanlıurfa'da toprağa verdi.
MERSİN'DE SAHTE KİMLİKLE YAKLANDI
Aradan geçen sürede cinayet şüphelisinin yakalanmaması üzerine İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu'nun talimatı ile özel ekip oluşturuldu. Polis olayın meydana geldiği mahallede ve Nizip'te 100'e yakın güvenlik kamerası kaydını inceleyerek şüpheli A.D.'nin yurt dışına kaçtığını tespit etti. Şüphelinin peşini bırakmayan ekipler, A.D.'nin 2016 yılında sahte kimlikle tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı ve Mersin'de saklandığı bilgisini alarak harekete geçti. Polis, A.D.'yi saklandığı adrese operasyon düzenleyerek M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakaladı.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunda suçunu itiraf eden A.D., sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Buraya gelen büyüleniyor! Buraya gelen büyüleniyor!
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Köpeklerin sesiyle dışarı çıktı , dev çukurla karşılaştı!

Başvurmayanın parası yanacak

Başvurmayanın parası yanacak

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Afrin şehidi Erzurum'da, gözyaşları ve dualarla uğurlandı

'Şehit olursam medyaya verirsin' demişti! En acı veda!

Üniversiteli Zülal cinayetinde, sanığın cezai ehliyeti tam raporu

Kız arkadaşını kılıçla öldürmüştü! Beklenen rapor geldi!

Yanarak ölen Cemal bebek toprağa verildi

Yürek yakan kare! Daha 2 aylıktı...

İzmir’de CHP Buca adayı değiştirildi

CHP, İzmir'de çok tartışılan belediye başkan adayını değiştirdi

Kocaeli'de su isteyerek evine girdiği yaşlı kadını dövüp, gasbeden zanlı yakalandı

Yaşlı kadına iğrenç saldırı!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor)

İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.