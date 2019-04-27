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Anne ve yavru kediler öldürülmüş halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 14:57 | Son Güncelleme

Anne ve yavru kediler öldürülmüş halde bulundu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde anne kedi ile 3 yavrusu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Yeşil Bahçe Sokak'ta kedileri öldürülmüş halde bulan mahalle sakinleri, duruma tepki göstererek olayı polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, konuya ilişkin tutanak tutarak, yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalle sakinlerinden Gülay Uzun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Saat 08.00'de sokağa geldiğimizde yavru kedilerin kaza sonucu bu hale gelebileceğini düşündük ama biraz ileride anne kedinin bıçaklanarak vahşi bir şekilde öldürüldükten sonra iç organlarının dışarı çıkarıldığını gördük. Emniyete haber verdik. Polis kısa sürede geldi ve olayla ilgili tutanak tuttu. Bunu yapan canilerin yakalanıp bir an önce adalete teslim edilmesini istiyoruz çünkü bunlar aramızda dolaşıyor. Burada çoluğumuz çocuğumuz var. Hayvanlara bunu yapanlar çocuklarımıza da yapabilir. Devlet büyüklerimizden artık bu konuyla ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını bekliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklanarak Çekmeköy kedi

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