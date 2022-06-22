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Anne yüreği... Cezaevine giden oğluna döner getirdi

22.06.2022 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de “anne yüreği” dedirten ilginç bir olay meydana geldi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 18 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. İlginç olay ise bunun ardından yaşandı. Şahsın annesi, elindeki döneri cezaevine götürülen oğluna ulaştırılması için polise verdi.

Anne yüreği... Cezaevine giden oğluna döner getirdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Hakkında ’bina eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 18 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.C.A.’yı yakalamak için operasyon düzenleyen ekipler, şahsı Ziya Gökalp Mahallesi’nde bulunan evinde yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.C.A., cezaevine teslim edildi.

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ANNE, ALDIĞI DÖNERİ OĞLUNA VERMEK İSTEDİ

Bu sırada emniyetin bahçesinde oğlunu bekleyen şahsın annesi, oğlunun çıkmasıyla beraber aldığı döneri oğluna vermek istedi. Üzüntülü kadın, döneri polise verdikten sonra emniyetin bahçesinden ayrıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Kayseri
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