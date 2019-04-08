HABER

Anne yüreği oğlunun ölüm haberine dayanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Denizli’de kansere yenik düşen oğlunun öldüğünü öğrenen 83 yaşındaki anne, acı haberi aldıktan 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti.

Denizli’de kansere yenik düşen oğlunun öldüğünü öğrenen 83 yaşındaki anne, acı haberi aldıktan 3 saat sonra kalp krizi geçirerek vefat etti. Yaşlı kadının kalbi oğlunun acısına 3 saat dayanabildi.
Denizli’de bir süredir kanser tedavisi gören 63 yaşındaki Reşat Kalaycı, dün öğle saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı haberi Çal’ın Ortaköy Mahallesi’nde alan Kalaycı’nın annesi Ayşe Kalaycı (83) aniden fenalaştı. Evlat acısına dayanamayan anne, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünden 3 saat sonra vefat eden annenin de ölümü aileyi yasa boğdu.
Anne ile oğul bugün öğle namazının ardından Ortaköy mezarlığında gözyaşları içinde defnedildi. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan ile Başkan Yardımcısı Adnan Tatar da cenaze törenine katıldı. Başkan Akcan, "Ayşe annemizin yaşlı kalbi, evlat acısına dayanamamış. Kalaycı ailesine ve Ortaköy’e başsağlığı diliyorum. Merhumların mekanı cennet olsun. Anne ile evladının 3 saat arayla ölümü hepimizi üzdü" dedi.

PARTNERSetlerden sahnelere...Setlerden sahnelere...
‘Her Şey İçin Geç Olmadan’ raflarda‘Her Şey İçin Geç Olmadan’ raflarda
Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Kılıçdaroğlu İstanbul'daki son durumu açıkladı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

Son dakika! Mansur Yavaş mazbatasını aldı

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

'Affınıza sığınarak OHA demek istiyorum'

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

Daha evleneli ne kadar oldu ki? Bomba iddia

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Bakan duyurdu: Büyük bir operasyon gerçekleştirdik

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Şişli'de halk otobüsü 5 araca çarptı: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Serum çıkaran genç hemşire neye uğradığını şaşırdı

Savaştan kaçmıştı! 12 yaşındaki Suriyeli Ahmed gübre çukurunda ölü bulundu

Tüyler ürperten olay! Cansız bedenini gübre çukurundan çıkardılar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın Edirne'ye geliyorlar

'Türkler kapıları açtı' söylentisi sonrası akın akın geliyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.