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"Anneanne" sanılıyordu zayıflayınca "abla" gibi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 11:30 | Son Güncelleme

Kayseri'de fazla kiloları nedeniyle yaşlı görünmekten ve çevrede oğlunun anneannesi sanılmaktan yakınan Şükran Andınç, uzman kontrolünde spor ve diyet yaparak 11 ayda 42 kilo verdi - Şükran Andınç: - "Gittiğim ortamlarda bile kendi yemeğimi yapıp götürdüm. Diyetisyenim listeye ne verdiyse onun aynısını yedim, fazlasını yemedim, çok sabır gösterdim" - "Çevremdekiler beni tanıyamıyorlar. Ailem bana çok değiştiğimi söylüyor. Okula giden oğluma 'Önceden anneannen mi geliyordu' diye soruyorlarmış. Şu an 'ablan mı?' diyorlar"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'de yaşayan 40 yaşındaki Şükran Andınç, çocukluğundan beri yaşadığı kilo problemini spor ve diyetle aşarak 11 ayda 112 kilodan 70 kiloya düştü.

Kilosu nedeniyle günlük hayatında zorluklar yaşayan Şükran Andıç, bulunduğu durumdan kurtulmak için kendi çabalarıyla diyet yapmaya başladı. Ancak kilo vermek yerine daha çok kilo almaya başlayan Andınç, zaman içerisinde 120 kiloya kadar çıktı.

Kocasinan Belediyesinin "Herkes için sağlık" projesi kapsamında Kocasinan Akademi programına katılan ve uzman diyetisyen eşliğinde 11 ay boyunca büyük bir azim gösteren Şükran Andınç, uzman kontrolünde spor ve diyet yaparak 112 kilodan 70 kiloya düşmeyi başardı.

Çocukluktan beri kilo sorunu yaşadığını AA muhabirine anlatan Andınç, bu sorununu aştığı için hayatının değiştiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.

Yaklaşık 13 yıl önce daha fazla kilo almaya başladığını ve 120 kiloya kadar çıktığını aktaran Andınç, şöyle konuştu:

"Daha sonra Kocasinan Akademi kursuna katılmaya karar verdim. Kursa geldiğimde 112 kiloydum. Basküle çıkmaya korkuyordum. 11 ayda 42 kilo verdim. Kıyafetlerimde 58 beden giyiyordum, şu an 40 beden giyiyorum. Eskiden kıyafet alacağım zaman sıkıntı oluyordu. Şu anda hiçbir sıkıntı yok, istediğimi alabiliyorum ve bu çok güzel bir şey. İnsan kendisini daha genç hissediyor. Kiloyu insana yük ve hastalık olarak düşünüyorum. Herkesin diyetisyene gelmesini tavsiye ediyorum. Benim yediğim yemeklerden oğlum da yedi. Gittiğim ortamlarda bile kendi yemeğimi yapıp götürdüm. Diyetisyenim listeye ne verdiyse onun aynısını yedim, fazlasını yemedim."

- "Aynalardan kaçıyordum"

Diyet süresince çok sabır gösterdiğini vurgulayan Andınç, "Şu an çok mutluyum, kilolarımı verdim. Çevremdekiler beni tanıyamıyorlar. 'Acaba bu Şükran mı?' diye bakanlar oluyor. Ailem bana çok değiştiğimi söylüyor. Şeker hastalığım vardı onu yendim. Okula giden oğluma 'Önceden anneannen mi geliyordu' diye soruyorlarmış. Şu an 'ablan mı?' diyorlar. Aynalara baktığım zaman kendimi çok güzel hissediyorum. Önceden aynalardan kaçıyordum." dedi.

Bilinçsiz diyet yapmamayı tavsiye eden Andınç, diyetisyen eşliğinde kiloların daha rahat verileceğini sözlerine ekledi.

Kocasinan Akademi beslenme uzmanı Hilal Atilla ise Şükran Andınç’ın akademiye geldiğinde çok ciddi sağlık riski yaşadığını ifade etti.

Andınç için en doğru programı ayarlamaya başladıklarını belirten Atilla, "İlk başta Şükran hanımdan, kesinlikle diyetine uymasını ve herkesin düştüğü hatalara düşmemesini istedik. Şükran hanım, düzenli bir şekilde diyete uyarak, ilk aylarda ortalama 7-8 kilo verdi ve sonraki aylarda ise ortalama 4-5 kilo verdi. 11 aydır bize gelen Şükran hanım, toplamda 42 kilo vererek şu anda 70 kiloya inmiş durumda." ifadelerini kullandı.

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