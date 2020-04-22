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  4. Anneannesi dışarı çıkmak isteyince böyle engelledi

Anneannesi dışarı çıkmak isteyince böyle engelledi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2020 12:03 | Son Güncelleme

Evden dışarı çıkmak isteyen anneannesini kapının önünde durdurarak 3 yaşındaki Ayşe Sel, 'Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne' sözleriyle engellemeye çalıştı. Küçük kızın sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü.

Çarşamba ilçesinde yaşayan Neriman Uysal (50), kızının evine giderek torunları Ayşe ve ablası Elif (6) ile vakit geçirdi. Ardından da evden çıkmak istedi. Anneannelerinin dışarı çıkmak için hazrılandığını gören kardeşler, kapının önüne geçti. "Neden dışarı çıkmayayım?" diye soran anneanneye küçük kızlardan Ayşe, ağlayarak, "Virüs var, anneanne ne olur gitme. Gidemezsin anneanne" yanıtını verdi. Ağlayan torununa sarılan Neriman Uysal, "Ben sizi üzmek istemiyorum. Vazgeçtim gitmiyorum" dedi. Anneanne ve torunlarının cep telefou kamerasıyla kaydedilen görüntüsü, sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Samsun koronavirüs

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