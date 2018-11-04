Annedeki tedirginlik, şüphe ve stres süt yapımını azaltıyor

İSTANBUL,(DHA)- Anne sütü ve emzirmenin önemine dikkat çekmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen seminerde anneler ve anne adayları bir araya geldi. Anne adaylarına sütün faydaları ve emzirme yöntemlerini anlatan Yeni Doğan Bebek Hemşiresi Derya Köksal, “Süt yapımında annenin psikolojik olarak desteklenmesi gerekir. Özellikle yakınları tarafından desteklenmeleri çok önemli. Annedeki tedirginlik, şüphe ve stres kesinlikle süt yapımını azaltıyor” dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından “Anne Sütü ve Emzirmenin Önemi” başlıklı seminer düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kütür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen programa anne adaylarından kimi anneleriyle kimi de kayınvalideleriyle katıldı.

Yeni doğan bebek hemşiresi Derya Köksal, yaptığı konuşmada emzirme yöntemleri, emzirmenin anne ile bebeğe faydaları, bebeğin beslenmesi ve anne sütünün önemi hakkında bilgiler verdi. Anne sütünün bebek için en uygun besin olduğunu belirten Köksal, “Anne sütünün içinde ilk 6 ay bebeğin tüm ihtiyacını karşılayacak besinler mevcuttur. 6-12. ayda bebeğin ihtiyacının yüzde 50’sini, 12. aydan itibaren ise yüzde 30’una kadar ihtiyaçlarını karşılar. Ön süt dediğimiz ilk anne sütü sulu ve şekerli gelen kısımdır. Son süt yani emmenin son kısmındaki süt proteinli ve yağlı kısımdır. Bu da bebeğin doymasını sağlar” dedi.