HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Anneden bebeğe kanser geçer mi? Uzman isim açıkladı

Anneden bebeğe kanser geçer mi? Uzman isim açıkladı

28.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Anneden bebeğe kanser geçer mi? Uzman isim açıkladı

Japonya'da yapılan araştırmalar doğum sırasında bebeklere annelerinden kanser bulaşabileceğini ortaya çıkardı. Araştırma hakkında konuşan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, "Bu çok nadir görülen bir durum. Kanser hastası gebe kadınlar bundan korkmamalı. Kanserden değil, geç kalmaktan korkmak gerekir. Bu gibi durumlarda anneler sezaryenle doğumu tercih edebilirler" dedi.

Japonya’nın başkenti Tokyo’daki Ulusal Kanser Merkezi Hastanesi’ndeki araştırmacılar, erkek bebeklerin doğum sırasında annelerinin rahim ağzı tümöründeki kanserli hücreleri soluması sonucunda akciğer kanserine yakalandığını ortaya çıkardı. Araştırmada, akciğer kanseri olan 23 aylık ve 6 yaşındaki iki erkek çocuktan alınan örnekler, annelerin rahim ağzı kanserleriyle genetik eşleşme olduğunu gösterdi. Bu sonuçlar akla ‘Kanser bulaşıcı olabilir mi? Anneden bebeğe kanser geçer mi? sorusunu getirdi.

'ÇOK NADİR GÖRÜLEN BİR OLAYDIR'

Araştırmanın sonuçlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Betül Açıkalın, “Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Doğum kanalında bir enfeksiyon varsa yeni doğan bebeğe enfeksiyon bulaşabilir ama kanserin bulaşması çok nadir görülen bir olaydır. Eğer rahim ağzında yer kaplayıcı bir lezyon varsa bebeğin normal yolla doğması çok zor. Bu yüzden sezaryen tercih edilmelidir” diye konuştu.

Rahim ağzı kanserinin genellikle orta yaş üzeri ve doğurganlığını kaybetmiş kadınlarda görüldüğünü dile getiren Uzm. Dr. Açıkalın, “Doğurganlık yaş grubunda rahim ağzı kanserinin olması ve bebeğe geçmesi çok nadir görülen bir olay. Burada büyük ihtimalle hem annede hem de bebekte bağışıklık sistemi sorunu vardı. Bağışıklık sistemi ile ilgili bir sorun varsa yeni doğan bebekte sistemin düzgün çalışmaması sonucunda anneden aldığı sağlıklı olmayan hücrelerin tekrar aktive olarak bir tümör hücresi olarak gelmiş olduğunu düşünmekteyim. Bunun dışında kanser yan yana oturmakla, aynı yemeği yemekle, aynı eşyaları kullanmakla ve anneden çocuğa geçen bir hastalık değildir” ifadelerini kullandı.

'GEBE KADINLAR KORKMAMALI'

Kanser hastası gebe kadınların bu durumdan korkmaması gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Açıkalın, “Mutlaka genç yaşta başlayarak düzenli olarak rahim ağzı kanserinden korunmak için Smear testi yapılması gerekir. Annelerin jinekolojik muayenelerinde rahim ağzı kanserinin başlangıç hücrelerini tespit eden tahlilleri yaptırmalıdır. Kanser hastası olması rağmen gebe olan annelere kemoterapi yaptım ve çok sağlıklı bebekler doğdu” dedi.

Türkiye’de kadın kanserleri içinde görülme sıklığı açısından rahim ağzı kanserinin 3’üncü sırada yer aldığını vurgulayan Uzm. Dr. Açıkalın, “Rahim ağzı kanseri başlangıçta hücredeki bir değişiklik olarak başlıyor. Eğer tedavi edilmezse yavaş yavaş bozulmalar devam ediyor ve uzun bir sürede rahim ağzı kanseri oluşuyor. Bizim amacımız rahim ağzı kanseri oluşmadan, hücresel başlangıçlar olduğu dönemde bunun tedavi edilmesidir. Kanserden değil de geç kalmaktan korkmak gerekir” diye konuştu.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
Bel ağrısı deyip geçmeyin! Kalça ve bacak ağrısı yaşıyorsanız...Bel ağrısı deyip geçmeyin! Kalça ve bacak ağrısı yaşıyorsanız...
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Türkiye'de mutasyonlu virüs endişesi!

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Korkunç olay! Kayıp kadının cesedi çuval içinde bulundu

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

İbo Show'da sürpriz! Ünlü oryantal geri dönüyor

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Sadakatsiz'de şok ayrılık! Ünlü oyuncudan veda mesajı

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

Evleri fuhuş için özel tasarlamışlar! Yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

'Mor bebek' Çınar Umut, hayata tutundu

3 yılda 4 ameliyat oldu! Çınar bebek hayata tutundu

Bilinçaltı temizliği nedir? Yaptıranlar ne gibi değişimler yaşar?

Bilinçaltını temizlemek mümkün mü?

Bel kayması nedir? Nasıl tedavi edilir? Bu belirtileri önemseyin!

Bel ağrısı deyip geçmeyin! Kalça ve bacak ağrısı yaşıyorsanız...

Ev kazalarına karşı bu önlemler ihmale gelmez

Dikkat! Pandemide ev kazaları arttı

Alkol bağımlılığı belirtileri nelerdir? Nasıl kurtulunur?

Vücuda etkileri inanılmaz! Bunları yaşıyorsanız dikkat!

Uzman isim uyardı: Hazır saleplerden uzak durun

Uzman isim uyardı: Hazır saleplerden uzak durun

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.