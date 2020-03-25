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Anneden bebeğe koronavirüs geçer mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.03.2020 09:53 | Son Güncelleme

Enfekte olmuş annelerin, virüsün anne karnında ya da doğum esnasında bebeğe bulaşıp bulaşmayacağı korkusunu yaşadığını dile getiren Dr. Ali Gürsoy, “Elimizdeki kısıtlı veriler; virüsü taşıyan annelerden doğan bebeklerde bugüne kadar koronavirüs saptanmadığını gösteriyor. Doğum esnasında alınan kordon kanı, amniyon sıvısı ve bebeğin boğaz sürüntüsü örneklerinde koronavirüse rastlanılmamış olması da sevindirici bir durum” dedi.

Anneden bebeğe koronavirüs geçer mi?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, hamilelerin de korkulu rüyası oldu. Uzmanlar, hamilelerin koronavirüs enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarını gösteren bir kanıt olmamasına rağmen, ciddi hastalıkların risklerini artırabileceği için çok dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapıyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Hekimi Dr. Öğr. Üyesi Ali Gürsoy da, koronavirüsün hamileler ve doğacak bebekler üzerindeki etkilerini anlattı.

Dr. Gürsoy, hamileliğin, kadınları virüs kaynaklı enfeksiyonlara daha yatkın hale getirdiğini ancak henüz koronavirüs enfeksiyonuna daha duyarlı olduklarını gösteren bir kanıtın olmadığını söyledi. Yine de koronavirüs ve influenza gibi viral solunum yolu enfeksiyonlarında gebelerin ciddi hastalık geliştirme risklerinin artabildiğine dikkat çeken Dr. Gürsoy, anne adaylarını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ACİL DOĞUM GEREKER Mİ?

Koronavirüsün gebelerde de grip benzeri bulgularla ortaya çıktığına dikkat çeken Dr. Ali Gürsoy, “Gebelerde koronavirüs enfeksiyonu bulguları diğer bireylerden farklı değil. Hastalık; ateş, öksürük, kas ağrısı, halsizlik, boğaz ağrısı, ishal ve nefes darlığı gibi bulgular gösteriyor. Bu bulguların varlığında ve koronavirüs enfeksiyonu geçiren kişilerle temas olmuşsa mutlaka hastaneye başvurmalarını istiyoruz” dedi.

ANNEDE VİRÜS ORTAYA ÇIKARSA

Annede koronavirüs enfeksiyonu saptanmasının acil doğum yapılmasını gerektirecek bir durum olmadığını da dile getiren Dr. Gürsoy, anne adayının ve bebeğin durumu değerlendirildikten sonra gebelik haftası da göz önüne alınarak her anne adayına özel bir takip ve tedavi şeması oluşturulduğunu belirtti. Dr. Gürsoy, enfekte annelerin birkaçında erken doğum gerçekleştiğine, ancak bu durumun koronavirüs ile ilişkili olup olmadığının bilinmediğine dikkat çekti.

BEBEĞE BULAŞIR MI?

Enfekte olmuş annelerin virüsün anne karnında ya da doğum esnasında bebeğe bulaşıp bulaşmayacağı korkusunu yaşadığını da söyleyen Dr. Ali Gürsoy, “Elimizdeki kısıtlı veriler; virüsü taşıyan annelerden doğan bebeklerde bugüne kadar koronavirüs saptanmadığını gösteriyor. Doğum esnasında alınan kordon kanı, amniyon sıvısı ve bebeğin boğaz sürüntüsü örneklerinde koronavirüsüne rastlanılmamış olması da sevindirici bir durum” diye konuştu.

SÜTTEN GEÇER Mİ?

Enfekte lohusaların sütlerinde ve kolostrumlarında virüse rastlanmadığını, ayrıca emzirme yoluyla bebeklere bulaşma riski de görülmediğini belirten Dr. Gürsoy, “Virüsün anne sütünde taşındığına dair bir kanıt yok” diyerek, şunları söyledi: “Ancak, emzirme sırasında dikkatli olunması gerekir. Virüs, damlacık ve temas yoluyla bulaşabiliyor. Anne emzirmeye başlamadan önce ellerini yıkamalı ve virüsün bebeğe olası geçişini önlemek amaçlı maske takarak tüm önlemleri almalı. Eğer pompa kullanımı planlanıyorsa pompa ve aparatları sterilize edilmeli. Daha sonra emzirmede olduğu gibi anne ellerini yıkadıktan sonra sağma işlemini gerçekleştirebilir.”

ANNE ADAYLARINA TAVSİYELER

Anne adaylarının enfeksiyondan korunmak için genel önerilere uymasının yeterli olacağını belirten Dr. Öğr. Gürsoy, gebelerin uyması gereken kuralları şöyle sıraladı:

El temizliğine dikkat edin. Ellerinizi en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkayın, imkân yoksa alkol bazlı el antiseptiği kullanın.

Antiseptik veya anti bakteriyel içeren sabun kullanmanıza gerek yok, normal sabun yeterli.

Eller yıkanmadan ağız, burun ve gözlerle temas etmeyin.

Öksürme veya hapşırma sırasında burun ve ağzınızı tek kullanımlık kağıt mendille örtün, yoksa; dirsek içinizi kullanın.

Mümkün oldukça toplu alanlardan uzak durun ve misafir kabul etmeyin.
Sağlık kuruluşlarında hastalarla temas etmemeye özen gösterin.

Kalabalık yerlere gitmeyin, zorunda kalırsanız ağız ve burnunuzu kapatın, maske kullanın, sosyal mesafe kuralına uyun.

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