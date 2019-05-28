Anneden ilik nakli olan Öykü Arin’den kötü haber

Antalya’da ender görülen lösemi türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin’in annesi Eylem Yazıcı’dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı. Açıklamada, minik Öykü için yeniden nakil süreci başlatıldığı ve baba Çağdaş Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakledileceği kaydedildi.

İzmir’de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızı için başlatılan “Öykü Arin’e umut ol” kampanyası sonrası Türkiye ve yurt dışından birçok ülkede kan bağış kampanyaları başlatılmıştı. Binlerce kişi Öykü için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu uygun donör bulunamadı. Sürecin ardından doktorlar, Öykü Arin’in organlarının zarar görmemesi için annesinden yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 18 Nisan’da anneden nakil işlemi gerçekleştirildi. Uyum sürecinin belirlenmesi için hastanede kontrol altında tutulan anne ile kızı 28 gün boyunca steril odada tutulmaya başlandı.

Babadan nakil yapılacak

Uyum sürecinin başlatılmasının ardından geçen 40 gün sonrası doktorların yaptığı testlerde Öykü Arin’e nakledilen iliğin tutmadığı ve yeniden nakil sürecinin başlatılacağı belirtildi. Süreç içerisinde yüzde 100 uyumlu ilik bulunamaz ise, bu sefer baba Çağdaş Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı kaydedildi.