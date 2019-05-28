HABER

Anneden ilik nakli olan Öykü Arin’den kötü haber

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.05.2019 12:09 | Son Güncelleme

Antalya’da ender görülen lösemi türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin’in annesi Eylem Yazıcı’dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı.

Anneden ilik nakli olan Öykü Arin’den kötü haber

Antalya’da ender görülen lösemi türü Juvenil Miyelomonositik Lösemi (JMML) ile savaşan 4 yaşındaki Öykü Arin’in annesi Eylem Yazıcı’dan nakledilen yarı uyumlu iliğin tutmadığı açıklandı. Açıklamada, minik Öykü için yeniden nakil süreci başlatıldığı ve baba Çağdaş Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakledileceği kaydedildi.
İzmir’de yaşayan Eylem Şen ve Çağdaş Yazıcı çiftinin 4 yaşındaki kızı için başlatılan “Öykü Arin’e umut ol” kampanyası sonrası Türkiye ve yurt dışından birçok ülkede kan bağış kampanyaları başlatılmıştı. Binlerce kişi Öykü için bağışta bulundu ancak yüzde 100 uyumlu uygun donör bulunamadı. Sürecin ardından doktorlar, Öykü Arin’in organlarının zarar görmemesi için annesinden yarı uyumlu nakil kararı aldı. Bunun üzerine 18 Nisan’da anneden nakil işlemi gerçekleştirildi. Uyum sürecinin belirlenmesi için hastanede kontrol altında tutulan anne ile kızı 28 gün boyunca steril odada tutulmaya başlandı.

Babadan nakil yapılacak
Uyum sürecinin başlatılmasının ardından geçen 40 gün sonrası doktorların yaptığı testlerde Öykü Arin’e nakledilen iliğin tutmadığı ve yeniden nakil sürecinin başlatılacağı belirtildi. Süreç içerisinde yüzde 100 uyumlu ilik bulunamaz ise, bu sefer baba Çağdaş Yazıcı’dan yüzde 50 uyumlu ilik nakli yapılacağı kaydedildi.

“Babadan da başarılı olmazsa, yabancı donör ile eşleşme olacak”
Konuyla ilgili ’Öykü Arine Umut Ol’ adlı sosyal medya hesabından sürece ilişkin yapılan açıklamada, “Geldiğimiz süreç itibarıyla, toplanan kök hücre numunelerinin incelenen kısmı içerisinde canımız Öykü’müze uygun kök hücre çıkmadı ve anneden yarı uyumlu nakil de maalesef başarılı olamadı. Bu yüzden doktorlarımızın kararı ile Öykü Arin’e babası Çağdaş Yazıcı’dan çok kısa zamanda yarı uyumlu nakil şansını deneyeceğiz. Eğer babadan yarı uyumlu nakil de başarılı olmazsa tek umudumuz yabancı bir donör ile eşleşme olacak. Sağlık Bakanlığının elinde yüz bine yakın çalışılmamış numune var ve Öykü Arin’in umudu onlardan biri olabilir. Bu nedenle söz konusu numunelerin ivedilikle incelenmesi için tüm yolların açılması gerekiyor” denildi.

Anneden ilik nakli olan Öykü Arin’den kötü haber

Anneden ilik nakli olan Öykü Arin’den kötü haber

Anneden ilik nakli olan Öykü Arin’den kötü haber

Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp... Markette şoke eden anlar! Bir anda boynundan yakalayıp...
'Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor''Verilen her 4 kilo hastalıktan kurtarıyor'
TÜSEB’e iki önemli atamaTÜSEB’e iki önemli atama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Çukur finalinde büyük şok! O isim hain çıktı!

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Son dakika: Muğla Gökova Körfezi'nde korkutan deprem

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Yıldırım böyle seslendi: Türkiye az geliyor dünyayı da yönetmeye çalışıyor, gaza geldi

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Çok sayıda ilde FETÖ operasyonu: Onlarca gözaltı kararı

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

Kayıp Ecrin'den kahreden haber!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.