HABER

Anneden oğluna son bakış

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

Samsun’da serinlemek için girdikleri derede boğulan amcaoğlu 3 çocuk gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun’da serinlemek için girdikleri derede boğulan amcaoğlu 3 çocuk gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. 3 amcaoğlu çocuğun birbirlerini kurtarırken bataklığa saplanıp boğuldukları öğrenildi.
Olay, Tekkeköy ilçesi Altınkaya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amcaoğulları olan Adem Besler (14), Giray Besler (16) ve Turan Besler (17) saat 10.00 sıralarında serinlemek için suya girmek üzere Kirazlık Deresi’ne gitti. Suya giren çocuklar kayboldu. Akşam çocukların eve gelmemesi üzerine aileleri Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine kayıp başvurusu yaptı. Çocukların derede suya girdiğini görenler durum aileleri ve jandarmaya bildirildi. Olay yerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ekipleri ve Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada önce çocukların kıyafetleri ve telefonları bulundu. Kıyafetlerin bulunduğu yere yakın alanda su içinde yapılan aramada saat 21.00 sıralarında amcaoğlu olan 3 çocuğun cesedi bulundu. Çocukların cesetleri otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gözyaşları sel oldu
Boğularak hayatını kaybeden 3 çocuk için Altınkaya Mahallesi Altınkaya Camisi’nde öğle namazına müteabiken cenaze töreni gerçekleştirildi. Cenazede 3 çocuğun ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti. Daha sonra ise 3 amcaoğlu için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Namaz esnasında Adem Besler’in babası Memduh Besler başta olmak üzere hayatını kaybeden çocukların ailesi ve yakınları göz yaşına boğuldu. Cenaze namazının ardından 3 çocuğun cansız bedeni omuzlarda aile kabristanlığına defnedildi.

“Girayım yavrum”
Tabutların götürüldüğü sırada ise evin üst katın penceresinden bakan Giray Besler’in annesi ve teyzenin feryatları ve “Giray’ım yavrum” demesi ise yürekleri dağladı. Anne ve teyzenin diğer aile fertlerinin yardımı sayesinde ayakta durduğu gözlendi.

Bataklığa saplanarak boğulmuşlar
Dün sabah 10.00 sıralarında serinlemek için Kirazlık Deresi’ne giden 3 kuzen dereye girdikten bir süre sonra Adem Besler suda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden Giray Besler ve Turan Besler ise Adem Besler’i kurtarmaya çalıştı. Ancak daha sonra 3 kuzen de bataklığa saplanıp boğularak hayatını kaybetti. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ise bataklıktan çıkarılan 3 kuzenin birbirine sarılmış halde olduğu öğrenildi.

Üç kuzenin arkadaşları ise çocukların boğuldukları yerde açıklamada bulunarak, "Olay Kasap Deresi denen yerde meydana gelmiş. Aralarından en küçüğü suya düşmüş. Diğer akrabaları da onu kurtarmak için suya atlamış. Olay sabah olmuş kimse de seslerini duymamış. Akşam eve gelmeyince anneleri de ekiplere haber vermiş sonra da bulmuşlar. 3’ü de bataklığa saplanmış. Sudan çıkamamışlar. Bizler de küçükken burada yüzüyorduk, bataklık değildi. Şimdi yapılan yeni yol nedeniyle suya toprak karışmış diyorlar" dediler.
Cenaze törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, hayatını kaybeden çocukların ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış

Anneden oğluna son bakış
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.