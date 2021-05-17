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Anneden polise 'kızımı öldürdüm' telefonu!

17.05.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Buca ilçesinde, kızını öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan kadının beyanı üzerine, 29 yaşındaki genç kadın evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

Anneden polise 'kızımı öldürdüm' telefonu!

Alınan bilgiye göre A.V, "kızımı öldürdüm" diyerek Buca İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu. Şüpheli gözaltına alınırken, ifadesi doğrultusunda Laleli Mahallesi'ndeki evine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde yapılan incelemede Zeynep V'nin (29), cesedi bulundu. Yapılan ilk incelemede genç kadının boğularak öldürüldüğü belirlendi.

Polis ekipleri evde bulunan A.V'nin eşi S.V. ile oğlu Ö.V'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin ilk ifadesinde, dün anne kızın tartıştığını, tartışmada A.V'nin kızını boğarak öldürdüğünü söyledikleri öğrenildi.

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Şüpheliler sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Zeynep V'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(AA)

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cinayet polis

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