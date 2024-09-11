Anneden sonra iki komşu çocuğu da tutuklandı! 2 yaşındaki bebek beyin kanaması geçirdi... Korkunç olay

Malkara'da yaşayan B.Y., kızı S.Y.'yi 2 Ağustos günü Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Vücudundan morluklar olan S. Y.'nin annesi B.Y., doktorlara çocuğu, bıraktıkları komşunun düşürdüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, geçen pazar akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın halde olan S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morluklar görünce durumu polise bildirdi.

VÜCUDUNDA FİZİKSEL ŞİDDETE UĞRADIĞINA YÖNELİK BULGULAR

Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve acil ameliyata alındı. Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan S.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

TELEVİZYON ÜNİTESİNDEN DÜŞME İDDİASI

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü de aile ve komşularının bilgisine başvurdu. B.Y., kızının bıraktığı komşularında televizyon ünitesinden düşerek yaralandığını iddia etti. Yapılan incelemenin ardından ailenin diğer 5 yaşındaki kızı koruma altına alındı. Müdürlük ayrıca anne ve üvey baba hakkında suç duyurusunda bulundu.

ANNE İLE BİRLİKTE 3 KİŞİ TUTUKLANDI, 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı ve gizlilik kararı aldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü de soruşturma kapsamında B.Y.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. B.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından polis kıyafeti giydirilerek adliyeye sevk edildi. B.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 'Çocuğu ihmal' suçundan tutuklanıp cezaevine götürüldü. Gece saatlerinde ise emniyette işlemleri tamamlanan S.Y.'nin bırakıldığı komşularının isimleri açıklanmayan 13 ve 14 yaşlarında olan 2 çocuk çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Gözaltındaki 2 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır