Anneler AKP önünde eylemde

Ancak eylem polis engeline takıldı.15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra tutuklanan askeri okul öğrencilerinin anneleri AKP İstanbul il binası önünde oturma eylemine başladı. Polis engeliyle karşılaşsalar da bina önünden ayrılmamakta kararlı olduğunu belirten anneler "Diyarbakır'daki annelerin çocuklarını PKK almış. Bizim çocuklarımızı da devlet aldı. Biz de anneyiz" diyorlar.

Çocukları üç yıldır tutuklu yargılanan anneler sabah saatlerinde AKP İstanbul il binası önünde biraraya geldi. Polisin açıklama yapmalarına izin vermediği 15 kişilik anne grubu, AKP'li yetkililerden yanıt alana kadar eylemlerini sürdürmeye kararlı olduğunu duyurdu.

Oğlu darbe girişiminden sonra müebbet hapis cezası alan anne Melek Çetinkaya neden İstanbul AKP il binası önünde eylem yapmak istediklerini DW Türkçe'ye anlattı. Çetinkaya, "Biz üç yıldır yetkililere sesimizi duyuramıyoruz. Diyarbakır'da anneler eylem yaparak duyurunca biz de böyle duyuralım istedik" diye konştu.

"Çifte standart var"

Diyarbakır'da annelerin eylem yapmasına izin verilmesine karşın kendilerinin engellenmesini 'çifte standart' olarak tanımlayan Çetinkaya "Madem AKP önünde oturmamıza izin verilmiyor. Ben de yarından sonra Ankara'daki HDP binası önünde oturmayı düşünüyorum. Oraya, devleti eleştirmek için gidiyorum" dedi.