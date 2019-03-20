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Anneler Cerebral Palsy’li çocuklar için sahneye çıkacak

SAĞLIK HABERLERİ  | 20.03.2019 15:41 | Son Güncelleme

Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (Cerebral Palsy Türkiye) tarafından kurulan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Okul Aile Birliği ‘’Anneler Korosu’’ özel gereksinimi olan çocuklara destek amacıyla 24 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir konser verecek.

Anneler Cerebral Palsy’li çocuklar için sahneye çıkacak

İstanbul, 20 Mart (DHA) - Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı (Cerebral Palsy Türkiye) tarafından kurulan Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları Okul Aile Birliği ‘’Anneler Korosu’’ özel gereksinimi olan çocuklara destek amacıyla 24 Nisan’da Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir konser verecek.
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Metin Sabancı Özel Eğitim Okullarında eğitim alan çocukların annelerinden oluşan koro, 24 Nisan akşamı Caddebostan Kültür Merkezi’nde vereceği yardım konseriyle Cerebral Palsy’e yönelik farkındalık oluşturmayı hedeflerken, konserden elde edilen tüm gelir ise Metin Sabancı Okullarına devam eden öğrencilerin eğitiminde kullanılacak.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Yönetmeni Erdem Şentürk ile birlikte çalışmalarını sürdüren Metin Sabancı Okulları Anneler Korosu’nun vereceği farkındalık konseri, tüm halka açık olacak. (Fotoğraflı)

Anneler Cerebral Palsy’li çocuklar için sahneye çıkacakAnneler Cerebral Palsy’li çocuklar için sahneye çıkacak

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