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Anneler dikkat! Çocuğunuzu koronavirüsten korumak için...

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.07.2020 14:55 | Son Güncelleme

Koronavirüs yaşlılar kadar çocuklar ve gençler üzerinde de farklı etkiler yaratabiliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün çocuklar üzerindeki etkileri en az yetişkinler kadar merak ediliyor. Çocuklarını korumak isteyen ebeveynler uyarıları göz önünde bulundurarak hareket etmeye çalışsa da yaptıklarının ne denli doğru olduğu tartışma konusu oluyor. Mesela elleri temiz tutmak için kullanılan kolonyanın sıklığı da bunlardan biri. İşte detaylar...

Anneler dikkat! Çocuğunuzu koronavirüsten korumak için...

Çocukları korumak için dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları neler? Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz anlatıyor…

Yeni koronavirüsün bebek ve çocuklara bulaşma riski nedeniyle anne babaların tedirgin ediyor. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını büyük bir titizlikle uygulamaya çalışıyorlar. Peki, yeni coronavirüs çocukları nasıl etkiliyor ve anne babaların nelere dikkat etmesi gerekiyor?

Özellikle bir yaşına kadar bebeklerin bağışıklık sistemlerinin yeterince güçlenmediğine dikkat çeken Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz, bebeklerin bu süreçte çevredeki kişilerle temasının sınırlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, daha büyük yaş gurubundaki çocuklar konusunda dikkat edilecekleri şöyle ifade ediyor; “Özellikle oyun çağındaki çocuklara bu süreci olabildiğince oyunmuş gibi aktarmak ve ev sürecinde keyifli aktivitelerle vakit geçirmek gerekiyor. Evde ortak alanlarda çocukların birbiriyle olan mesafesini kısıtlamak gerek. Yeni koronavirüs bulaşan çocuklar, genel olarak enfeksiyondan kaynaklanan çok yoğun sorun yaşamıyorlar fakat taşıyıcı olabiliyorlar. Kronik bir rahatsızlığı olmayan çocuklar yeni korona virüs enfeksiyonunu grip gibi geçiriyorlar. Ama kronik rahatsızlığı olan çocuklar, bu enfeksiyonu daha ağır geçirebilecekleri için sorunu olan çocukları için çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Çocukların beslenmeleri de bu süreçte çok büyük önem taşıyor. Güneş ışığı ile temaslarının azaldığı izolasyon döneminde çocuklara D vitamini takviyesi yapılması önemli. D vitamini için çocukları, yaz güneşinden öğle saatleri hariç faydalandırın. Tekrar vaka sayılarında artış yaşanacak olursa, eskiden uygulanan sıkı önlemler gündeme gelebilir. Bu döneme denk gelecek rutin aşılamalar için, ailelerin doktorları ile temasa geçmesi, aşı takvimine karar vermeleri önemli”

SÜREKLİ KOLONYA KULLANMAYIN

Bulaşma riskinde en önemli organlar, eller. Elleri bol sabun ve su ile 25 derece üzeri sıcaklıkta, en az 20 saniye yıkamanın önemine vurgu yapan Dr. Armağan Oğuz “Çocuklar evin içinde olduğu için temiz kalmaları için sürekli kolonya kullanılmasına gerek yok. Ev içerisinde kalan çocuğa sürekli dezenfektan ve kolonya kullanımı gerekli değil. Ama çocuklar dış ortama çıktıklarında mutlaka ailelerin yanında dezenfektan bulunmalı. 2 yaşından büyük çocuklar, anne babaların gözetiminde olmak kaydıyla maske ile dış ortama çıkmalılar. Eğer anne-babalar işe gidip geliyorlarsa, eve geldiklerinde kişisel temizliklerini yaptıktan sonra çocuklarıyla temas kurmalılar.” dedi.

PENCERELERİNİZİ AÇIN

Ev ortamının havalandırılmasının önemine de vurgu yapan Dr. Oğuz “Evin havalandırılması doğal yollarla yapılmalı. Pencereyi açıp, içeri taze hava girmesini sağlayabilirsiniz. Mümkünse klimadan uzak durulmalı. Zira virüs klima filtrelerine yerleşebilir ve ortama yayılabilir. Pencere açmak, taze hava dışında, evin güneşlenmesini da sağlar. Güneş ışığından faydalanmak çok önemli. Zira UV de en koruyucu yöntemlerden. Araştırmalar, güneş ışığının ortamdaki virüsü öldürmede etkili olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

BESLENMESİNE ÖZEN GÖSTERİN

Çocuklarda bağışıklığın güçlü olmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Dr. Armağan Oğuz, beslenmesinde onların bağışıklığını destekleyecek besinlerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: “Çocukların beslenmesinde 4 temel gruptan yiyecekler olmasına özen gösterilmeli. Süt ve süt ürünleri, protein içeren et, sebze ve meyveler gün içerinde yeteri kadar verilmeli. Özellikle C vitamini açısından avakado, kivi ve yeşil biber gibi besinler tüketilmeli. Çocukların yeterli su alması da çok önemli”

YENİ DOĞANLARDA DÖRDÜNCÜ GÜN KONTROLÜ ÖNEMLİ

Hamilelere ve yeni anne olanlara dair de önerilerde bulunan Dr. Armağan Oğuz “Covid-19’un hamilelik döneminde anneden bebeğe geçtiğine dair bir araştırma sonucu bulunmuyor.Anne adayları bu dönemde bağışıklıklarının güçlü olması için beslenmelerine dikkat etmeliler. Araştırmalar, emziren anneden bebeğe geçtiği göstermiyor. Yani hamilelik ya da emzirme döneminde de bebeğe bulaşma riski yok!” açıklamasını yaptı. Yeni doğanlar için ilk muayenenin önemine de vurgu yapan Oğuz sözlerine şunları ekledi: “Bebeğin ilk muayeneye gelmesi, 4. ve 15. gün önemli. 4. gün de bir problem yoksa şartlara göre muayene aralıklarını 1. aya kadar çekebiliriz. İçinde bulunduğumuz olağanüstü şartlar göz önünde bulundurulacak olursa, bebekler bu süreçte ne kadar az dışarı çıkarlarsa o kadar iyi. Çocukların ise aşıları bir süreliğine ertelenebilir. Bu süreyi ebeveynler doktorları ile iletişim halinde kalarak kararlaştırabilirler.”

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