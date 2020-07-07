Anneler dikkat! Çocuğunuzu koronavirüsten korumak için...

Çocukları korumak için dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları neler? Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz anlatıyor… Yeni koronavirüsün bebek ve çocuklara bulaşma riski nedeniyle anne babaların tedirgin ediyor. Bu nedenle maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarını büyük bir titizlikle uygulamaya çalışıyorlar. Peki, yeni coronavirüs çocukları nasıl etkiliyor ve anne babaların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Özellikle bir yaşına kadar bebeklerin bağışıklık sistemlerinin yeterince güçlenmediğine dikkat çeken Acıbadem Ankara Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Armağan Oğuz, bebeklerin bu süreçte çevredeki kişilerle temasının sınırlandırılması gerektiğine vurgu yaparak, daha büyük yaş gurubundaki çocuklar konusunda dikkat edilecekleri şöyle ifade ediyor; “Özellikle oyun çağındaki çocuklara bu süreci olabildiğince oyunmuş gibi aktarmak ve ev sürecinde keyifli aktivitelerle vakit geçirmek gerekiyor. Evde ortak alanlarda çocukların birbiriyle olan mesafesini kısıtlamak gerek. Yeni koronavirüs bulaşan çocuklar, genel olarak enfeksiyondan kaynaklanan çok yoğun sorun yaşamıyorlar fakat taşıyıcı olabiliyorlar. Kronik bir rahatsızlığı olmayan çocuklar yeni korona virüs enfeksiyonunu grip gibi geçiriyorlar. Ama kronik rahatsızlığı olan çocuklar, bu enfeksiyonu daha ağır geçirebilecekleri için sorunu olan çocukları için çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Çocukların beslenmeleri de bu süreçte çok büyük önem taşıyor. Güneş ışığı ile temaslarının azaldığı izolasyon döneminde çocuklara D vitamini takviyesi yapılması önemli. D vitamini için çocukları, yaz güneşinden öğle saatleri hariç faydalandırın. Tekrar vaka sayılarında artış yaşanacak olursa, eskiden uygulanan sıkı önlemler gündeme gelebilir. Bu döneme denk gelecek rutin aşılamalar için, ailelerin doktorları ile temasa geçmesi, aşı takvimine karar vermeleri önemli”

SÜREKLİ KOLONYA KULLANMAYIN Bulaşma riskinde en önemli organlar, eller. Elleri bol sabun ve su ile 25 derece üzeri sıcaklıkta, en az 20 saniye yıkamanın önemine vurgu yapan Dr. Armağan Oğuz “Çocuklar evin içinde olduğu için temiz kalmaları için sürekli kolonya kullanılmasına gerek yok. Ev içerisinde kalan çocuğa sürekli dezenfektan ve kolonya kullanımı gerekli değil. Ama çocuklar dış ortama çıktıklarında mutlaka ailelerin yanında dezenfektan bulunmalı. 2 yaşından büyük çocuklar, anne babaların gözetiminde olmak kaydıyla maske ile dış ortama çıkmalılar. Eğer anne-babalar işe gidip geliyorlarsa, eve geldiklerinde kişisel temizliklerini yaptıktan sonra çocuklarıyla temas kurmalılar.” dedi. PENCERELERİNİZİ AÇIN Ev ortamının havalandırılmasının önemine de vurgu yapan Dr. Oğuz “Evin havalandırılması doğal yollarla yapılmalı. Pencereyi açıp, içeri taze hava girmesini sağlayabilirsiniz. Mümkünse klimadan uzak durulmalı. Zira virüs klima filtrelerine yerleşebilir ve ortama yayılabilir. Pencere açmak, taze hava dışında, evin güneşlenmesini da sağlar. Güneş ışığından faydalanmak çok önemli. Zira UV de en koruyucu yöntemlerden. Araştırmalar, güneş ışığının ortamdaki virüsü öldürmede etkili olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.