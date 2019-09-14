Anneler direniyor, evlat nöbeti tutan sayı her geçen gün artıyor

HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi 12. gününde de sürerken, ailelerin sayısı 31’e yükseldi. HDP önünde oturan aileler çocukları gelmeden buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Anneler eylem için direnirken, Hacire Akar ile başlayan çember her geçen gün büyüyerek sürüyor. Oturma eylemine katılan aile sayısı 31’e yükseldi. Oturma eylemine katılan 82 yaşındaki gözü yaşlı anne Hurinaz Omay, "Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar, neden Kürtleri öldürüyorlar, bunlar Kürtlerin hakkını değil, kafirlerin hakkını savunuyorlar" dedi.

Bitlis’in Mutki ilçesinde 19 yıl önce evli ve iki çocuk babası Rıfat Omay (43) bir kızı 20 günlük diğer kızı ise 1 yaşındayken terör örgütü tarafından alıkonularak kaçırıldı. 19 yıldır oğlundan haber alamayan 82 yaşındaki Hurinaz Omay, HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelere katıldı.

"Madem Kürtlerin haklarını savunuyorlar, neden Kürtleri öldürüyorlar"

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Omay, "Ben Türkçe bilmiyorum. Benim kimsem yok sadece Allah’ım var. HDP milletvekilleri otuyorlar yerlerinde insanların çocuklarını getirsinler. Çocuğu getirin derdimi derman edin. İnsanların ciğerlerini yakıyorlar. Oğlum askerliğini yaptıktan sonra 22 yaşındayken kaçırıldı. İki çocuğu var. Babası gözsüz, kardeşi dilsiz, kızı dilsiz kaldı. Bana getirin oğlumu. Kuzumu getirin ne olur kuzumu. Milletvekilleri madem vekil oldular bana oğlumu getirsinler. Onların çocukları Avrupa’da, Amerika’da benim çocuğumu getirsinler. Türkçe bilmiyorum ama Allah’ım var. Oğlum evliydi, bir çocuğu 20 günlüktü diğer çocuğu 1 yaşındaydı. Benim kimsem yok ama sadece Allah’ım var. Ben yaşlı başlı halimle Kandil ve Mahmur kampına gittim, ama ne kendisini gösterdiler bana nede bana bir bilgi verdiler. Madem Kürtlerin hakkını savunuyorlar neden Kürtleri öldürüyor, çocuklarını kaçırıyor. Yalan atıyor bunlar yalan, bunlar Kürtlerin hakkını değil, kafirlerin hakkını savunuyor bunlar. Oğlumu getirsinler" ifadelerini kullandı.